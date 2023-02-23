Після війни буде дуже цікаво, – Подоляк заінтригував "компроматом" на Лукашенка

Алєксандр Лукашенко нещодавно поділився спогадами, як у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України йому телефонували "якісь генерали" і, за його словами, "на колінах" благали "зупинити війну". Після цього він подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському і вмовив його прислати делегацію для перших "мирних перемовин".

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що пану Лукашенко не пощастило. Про це він розповів 24 Каналу. Подоляк нагадав, що брав безпосередню участь у цих процесах, і додав, що Лукашенко може написати фантастичні мемуари, яку роль він відігравав в тих подіях.

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За Лукашенко цікаво спостерігати

За його словами, ніхто не дзвонив Лукашенко і тим більш не просив "на колінах" щось у нього.

Але хай продовжує говорити. За цим дуже цікаво спостерігати. Думаю, після війни ми проаналізуємо всі дії, які відбувалися у перші дні війни, в її середині і в кінці. І хто яку роль відігравав. Це буде цікаво, важливо і показово,

– наголосив Радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що багато чого знає, що відбувалось протягом війни.

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"Мене дивує, як люди не розуміють, що світ сьогодні цифровий, в ньому всі дії і слова зафіксовані. Але поговоримо з ним після війни з цього приводу – після того, як Росія програє", – зазначив Михайло Подоляк.

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