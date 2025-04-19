Чи буде на Великдень тепло і дощі, коли знову похолодає: інтерв'ю про погоду в Україні

У першій декаді квітня в Україну прийшло різке похолодання. Вдарили заморозки, подекуди навіть до -10 градусів, а в багатьох областях випав сніг. Утім, надовго холод не затримався. Уже цього тижня в Україні різко потепліло до +20 градусів.

Якої погоди чекати у другій половині квітня в Україні: чи буде тепло на Великдень, коли пройдуть дощі та грози та чи можливе ще суттєве похолодання із заморозками та снігом цієї весни, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода найближчими днями

Минулого тижня в Україні вирувала негода з заморозками та снігом. У Карпатах снігові перемети сягнули до метра. Фіксували навіть -10 градусів. Наскільки звичним для України є таке відчутне похолодання у квітні?

Такі зниження температури у квітні можуть бути і якихось рекордно низьких значень, яких фактично зафіксовано не було.

Деякі метеостанції в окремі дні могли зафіксувати, наприклад, нічну температуру на кілька градусів нижчу, ніж колись спостерігалася на цій метеостанції. Але це зовсім поодинокі випадки.

У принципі, таке похолодання у квітні буває. Цього року була особливість, що березень був досить теплим і розпочалася вегетація рослин. Тому після +20 градусів, які в нас були у березні, ці зниження до мінусів у квітні трохи бентежать. Але чогось дуже аномального в цьому немає. Тобто таке у квітні трапляється.

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Сніг на Миколаївщині 9 квітня / Фото Анжеліки Байбак, 24 Канал

Якою буде погода найближчими днями: чи порадує вона нас весняним теплом і сонечком?

Над Україною зараз розташовується тепла повітряна маса. Вона забезпечує досить високі значення температури.

Уночі вже +7 – +12 градусів, а вдень +19 – +24 градуси. Трішки свіжіше у Карпатах і на узбережжі морів. У суботу в більшості західних областей – +14 – +20 градусів.

У західних областях 19 квітня температура буде трошки нижча, тому вночі та зранку суботи на Закарпатті та Прикарпатті можуть бути великі дощі. Оскільки там підійде атмосферний фронт, будуть ці нестійкі атмосферні явища. Тож у західних областях у найближчу добу переважатимуть дощі та більша хмарність.



В Україні пригріє до +24 градусів / Фото Суспільне Ужгород

Коли будуть дощі та грози в Україні

Коли й у яких областях будуть дощі та грози та чи можливі сильні опади?

Найближчими днями в більшості областей без опадів. Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Проте на вихідних у західних областях, а в понеділок подекуди на Південному Сході будуть впливати атмосферні фронти. Вони зумовлять більш нестійку погоду з короткочасними дощами різної інтенсивності. Але це вже дощі, скажімо так, теплого періоду. Вони не тривалі й переважно будуть у денні години в більшості регіонів. Подекуди можуть бути навіть грози.



На вихідних дощі йтимуть у західних областях / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи чекати дощів в Україні й наступного тижня? Як довго вони будуть і коли припиняться?

Якщо говорити про 22 – 23 квітня, там загалом буде без опадів у більшості регіонів. Однак у Карпатському регіоні в денні години, у вівторок знову ж таки на Південному Сході подекуди можливі невеликі короткочасні дощі й окремі грози.

В оглядній перспективі для певного регіону опадів буде менше. Наприклад, зараз у нас до 24 квітня опадів менше. Тільки переважно по Заходу можливі окремі дощі й десь у Приазов'ї трішечки. 3 25 квітня опадів по території України вже буде більше. Там пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску. Поки така картина.



З 25 квітня дощів буде більше / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде тепло на Великдень

Минулого року на Великдень в Україні було тепло, удень навіть до +25 градусів. Лише подекуди вночі фіксували невеликі заморозки. Якої погоди чекати на Великдень цього року?

20 квітня у нас переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Лише у більшості західних областей короткочасний дощ може бути й окремі грози. Вітер східний, на заході країни – південно-західний 7 – 12 метрів за секунду.

І температура також радує: вночі +7 – +12 градусів, вдень залишається +19 – +24, лиш в Карпатах та на узбережжях морів удень трошки нижче – +13 – +18 градусів.

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На Великдень буде тепло / Фото ТРК "Люкс"

Коли в Україні знову похолодає

Чи буде ще різка зміна погоди у квітні та чи можливе знову похолодання?

24 – 25 квітня погода буде досить різноманітна. 24-го у західних та північних областях, а 25 – 27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

А ось 26 – 27 квітня очікуємо зниження температури. Зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу, а ось після 24-го, починаючи навіть із 26 квітня, уже процеси зміняються на північно-західні знову.

Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер. Тобто коли в нас вдень буде, наприклад, 24 квітня +20 – +26, то потім знизиться на 5 – 10 градусів, тобто подекуди вже може бути навіть десь до +10 – +15 градусів.



З 26 квітня очікується похолодання / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А чи можливі знову нічні заморозки?

Поки ще не прогнозуємо, але будемо спостерігати. Поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами, тому і заморозків за таких умов не має бути. Але, звичайно, будемо уточнювати, тому що це ще 10 днів до того моменту.

Тобто все ж таки про стабільне потепління ще поки що не йдеться?

Не буває таких моментів, щоб 20 градусів трималося всю весну і тільки потім ішло на підвищення. Ні, завжди є коливання температури різної інтенсивності. У якісь роки це коливання більш відчутне, у якісь менше.

Поки що в нас до 25 квітня стабільно тепло, а потім вже трошечки буде знижуватися температура.



Найближчими днями буде тепло / Фото ілюстративне Unsplash

Аномальне потепління у квітні: чи буде +30 градусів

Яка найвища температура можлива в найближчі 10 днів: чи буде більше, ніж +25 градусів?

Не набагато більше, але до +26 – +27 подекуди може прогрітися приземний шар, звичайно. Це переважно десь південні, навіть центральні області.

У принципі, зараз кожен день по-різному, залежить від хмарності. Нині поки що хмарності в нас менше, тож, звичайно, прогрів може бути більшим.



Але все ж таки температурні рекорди поки не очікуються?

Ні, поки рекордних показників не прогнозуємо.

Звичайно, для кожного дня на кожній метеостанції можуть бути рекордні значення температури. Наприклад, перед цим умовно було +25,5 для цього дня, а в якийсь день наміряли +25,6, і це вже буде рекорд. Сильно зараз до цього привертати уваги не треба.

Так, ми зараз ідемо вище кліматичної норми трошки у порівняні з кліматичною нормою квітня. Тобто зараз десь на 3 градуси, подекуди навіть на 10, вище за кліматичну норму деякі середньодобові показники. Але, знову ж таки, це траплялося й раніше. Певні рекорди можуть бути, але не всюди. Чогось надзвичайного не чекаємо. Теплі рекорди, якщо вони для квітня не вище за +30, то, в принципі, комфортні.



Температурні рекорди поки не очікуються / Фото ілюстративне Getty Images

Коротка довідка. Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +26 – +33 градусів, у гірських районах +21 – +22 градуси.

Чи будуть заморозки та сніг у травні

Чи можливі у травні заморозки та сніг? Чи фіксували суттєве похолодання в останній місяць весни раніше та чи можливе воно цього року?

Заморозки у травні бувають, а інколи навіть у червні є такі приклади, небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані.

Звичайно, не обов'язково, що вони будуть. Але виключати теж поки що не можемо. Усе в межах прогнозованого періоду, тобто це тиждень – 10 діб, – те, про що можемо говорити.



Заморозки у травні можливі / Фото ілюстративне Getty Images

Поки що насолоджуємося теплом. А далі в нас очікується певна зміна погодних процесів. Наскільки буде інтенсивне зниження температури всередині третьої декади квітня, уже буде видно десь за 5 днів хоча б до того дня.

Зверніть увагу! Уже вчетверте Україна відзначатиме Великдень в умовах повномасштабної війни. Багато з нас проведуть цей світлий день у рідному домі з близькими людьми. Усе завдяки нашим захисникам і захисницям, які вже понад 11 років боронять Батьківщину від російських загарбників. І роблять це незалежно від погоди чи дати!



Завжди пам'ятайте про Героїв – тих, хто не за святковим столом, а в окопі та бореться за наше майбутнє. А ще тих, хто перебуває в російському полоні, і тих, хто віддав найцінніше – свої життя за нашу свободу і незалежність.



Допомагайте нашим захисникам і захисницям, донатьте й робіть усе, що тільки можете! Вірмо в нашу перемогу та наближаймо її разом!