Як росіян змушують йти воювати на територію України: Попович назвав можливі методи

У Росії почали затримувати мобілізованих, які відмовляються їхати на війну в Україну. Російська влада влаштовує такі показові репресії як інструмент психологічного тиску на росіян.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, на відео з демонстративним арештом відмовників є одна показова деталь.

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Як зазначив Попович, варто звернути увагу на спорядження самих мобілізованих та військових поліціянтів, які їх затримували.

Різниця впадає в око. Військова поліція, яка перебуває у тилу, споряджена набагато краще, ніж ті, кого збиралися відправляти на фронт,

– зауважив військовий оглядач.

Навіщо у Росії демонстративно арештовують мобілізованих

За його словами, у Росії зараз ведуться розмови про те, аби оголосити загальну мобілізацію. Для того, аби цей процес пройшов більш-менш пристойно, російська влада організовує показові акції з затриманнями. Тобто росіянам демонструють, що може з ними статися у разі відмови їхати на війну.

Однак ця показова акція не вплине на настрої людей у Росії з приводу того, служити чи ні. Адже це все залежить зовсім від інших речей. Люди або розуміють, навіщо потрібно мобілізуватися, або ні. І жодні репресії на це впливу не матимуть,

– зазначив Попович.

Серед мобілізованих зростатиме рівень бунтів

У вересні Владімір Путін підписав указ про кримінальну відповідальність за ухиляння від мобілізації. Зокрема, за відмову брати участь у бойових діях загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

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За словами Поповича, у Росії тепер застосовуватимуть більше репресій, аби змусити людей приєднуватися до російської армії. Однак це аж ніяк не вплине на бажання росіян воювати.

"Навпаки буде ще більше бунту, аніж покірності. Мобілізовані частіше штовхатимуть підполковників та посилатимуть їх "на три літери", – сказав військовий оглядач.

Ухилянти від мобілізації стануть першими цілями ПВК "Вагнера"

Він додав, що чоловіки у Росії, обираючи між мобілізацією та в'язницею, віддають перевагу другому варіанту.

Більшість людей думають, що краще відсидіти кілька років у в'язниці, ніж загинути під Бахмутом. Однак те, що Євген Пригожин їздить по тюрмах, не залишає людям особливого вибору,

– зазначив Попович.

Він пояснив, що ті люди, які потрапили до в'язниці через ухиляння від мобілізації, можуть стати першими цілями вербувальників ПВК "Вагнера".

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