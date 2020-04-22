Сьогодні у покер грають більше 100 мільйонів мешканців планети Земля і їх кількість невпинно зростає. Для того, аби приєднатись до численної армії фанатів інтелектуальної гри і навчитись вигравати у покер, не завадить ознайомитись із азами.

На сьогодні існує близько сотні різновидів покеру і чимало стратегій для кожного із них. Незмінною для усіх залишається головна ціль гри – заволодіти якомога більшою кількістю фішок. Аби переграти опонента, потрібно зібрати старшу комбінацію в покері. Давайте детально розглянемо їх, а за основу візьмемо базовий різновид гри – Техаський Холдем (Texas Hold’em).

Як формуються комбінації покеру у Техаському Холдемі?

У Техаський Холдем грають стандартною колодою – 52 карти. Кожному гравцеві видають дві карти лицьовою стороною вниз, а потім протягом наступних раундів – ще п'ять загальних карт відкривають на столі. Кожен гравець використовує їх, щоб зібрати комбінацію. Комбінації в покері складаються з п'яти карт. З семи розданих карт (по дві на руки і п'ять загальних на стіл) гравець вибирає найкращу комбінацію, яку він і використовує у грі.

Читайте також: Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям

Комбінації у покері можна зібрати у різні способи. Можна використати власні дві карти у комбінації з трьома загальними картами, одну "кишенькову" в комбінації з чотирма загальними картами, або всі п'ять загальних карт.

Старшинство комбінацій Техаського Холдему засноване на статистичній вірогідності їх зібрати. Чим слабша комбінація – тим більше у вас шансів її зібрати. Старша комбінація завжди переважає слабшу. Тобто дві пари двійок і трійок завжди будуть сильнішими за пару тузів. Так само флеш завжди битиме стріт. Запам'ятати покерні комбінації дуже легко, їх лише десять.

Комбінації покеру за рангом

Старша карта (англ. high card)

Старша карта – найслабша комбінація у покері. Якщо ви і суперник не зібрали жодну із нижчеперерахованих покерних комбінацій, перемагає старша карта із руки, наприклад туз.

Пара (англ. one pair)

Пара – дві карти одного рангу. Це може бути пара королів – один із руки у поєднанні зі ще одним із дошки. Якщо ви і суперник у борд не потрапили, пара королів із п’яти додаткових карт буде спільною для обох.

Дві пари (англ. two pairs)

Дві пари – покерна комбінація, яку формують 2 пари карт одного рангу. Скажімо, вам роздали 9 і J, а кожна із цих карт отримала пару на дошці.

Сет або тріпс (англ. three of a kind)

Сет, або тріпс – 3 карти одного рангу. Якщо ви зібрали 3 дами, 2 з яких зі стартової руки – у вас сет. Якщо ж сформували комбінацію із «кишенькової» дами і ще двох із дошки – це тріпс. За силою обидві комбінації в покері тотожні.

Стріт (англ. straight)

Стріт – 5 карт за порядком зростання різної масті. Наприклад: різномасті 4,5,6,7,8. Зібрати стріт можна і за допомогою однієї карти з руки, яку доповнять 4 інші з дошки.

Флеш (англ. flush)

Флеш – 5 карт однієї масті в будь-якому порядку. За зразком (див. нижче) – червовий флеш із 2,4,6,8,K.

Фул-хаус (англ. full house)

Фул-хаус– комбінація із трьох карт одного рангу і двох іншого. Із двох фул-хаусів переможе той, у якого 3 однакові карти будуть старшими за рангом. Найстарший фул-хаус – поєднання трьох тузів і двох королів.

Каре (англ. four of a kind)

Каре – чотири карти одного рангу. Як варіант – ви зібрали 4 дами, дві з руки і дві на дошці. Ще один спосіб зібрати каре – довершити одну «кишенькову» даму трьома, які випали на борді.

Стріт-флеш (англ. straight-flush)

Стріт-флеш – комбінація покеру із п’яти карт однієї масті за порядком, іншими словами – одномасний стріт. Приклад: вам роздали 6 і 7 трефи, а на "дошці" з-поміж 5 карти випали 8,9,10 тієї ж масті.

Роял флеш (англ. royal flush)

Роял флеш – це найвища комбінація в покері, яка складається з п’яти карт однієї масті від 10-ки до туза. Скажімо у вас у «кишені» K і Q черви, які ви доукомплектували 10, J і A тієї ж масті з "дошки" і зібрали роял флеш.



Покерні комбінації. Фото: PokerMatch

Рівні комбінації в покері

Потрібно також знати, як у покері визначається переможець, коли у гравців рівні комбінації. Адже два гравці можуть скласти пару, дві пари, чи тріпс рівного номіналу. У цьому випадку сила руки буде визначатися кікером – особливою картою, яка не входить до складу комбінацій. Наприклад, якщо гравці склали рівні пари десяток, то переможцем стане той, у кого кікер – валет, а не дев’ятка.

Як вигравати у покер: потенціал покерних комбінацій

Для того, аби оцінити потенціал кожної із 10 комбінації покеру, ймовірність їх випадання можна вирахувати математично за допомогою покерного калькулятора. Усе буде залежати від конкретної покерної роздачі і того, яку стартову руку ви отримали. Якщо ж рахувати за теорією ймовірності, без конкретики, найстарші комбінації в покері випадають вкрай рідко.



Покерні комбінації. Фото: freepik.com

Вірогідності комбінацій у покері

Скажімо, вірогідність отримати найсильнішу комбінацію роял флеш – менша за 0,00015%. Шансів зібрати від десятки до туза однієї масті двічі поспіль стільки ж, як на те, що мавпа зможе зіграти на фортепіано "Місячну сонату" Бетховена.

Вірогідність зібрати другу за силою комбінацію – стріт-флеш – складає 0,00135%. Каре ви будете збирати частіше – у 0,024% випадків. Шанси зібрати фул-хаус, флеш та стріт також є нижчими одного відсотка.

Куди більш частіше ви будете отримувати слабші комбінації в покері. Ймовірність зібрати сет – більша 2%, дві пари – майже 5%, а звичайну пару – 42,25%.

Вивчити комбінації за допомогою покерних наборів

Усі ці цифри будуть актуальними уже на практиці – в онлайн-баталіях на покерних платформах, чи у клубах спортивного покеру. Але для початківців насамперед не завадить добре вивчити правила покеру та попрактикуватись в азах гри на аматорському рівні. Вивчайте комбінації гри, скориставшись найпростішими покерними наборами, та отримуйте необхідний досвід в онлайні у грі на умовні фішки.

Навчитися грати у покер та опанувати гру доволі легко. Однак не дозволяйте простоті вводити вас в оману. Кількість різноманітних ігрових ситуацій у покері величезна, а тому гра буває вкрай складною на високому рівні. Тому завжди пам’ятайте про відоме висловлювання про Техаський Холдем: "Навчитися грати можна за одну мить, а вдосконалювати свою гру – все життя!"