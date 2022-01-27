Для того, щоб пограти м'язами росіяни влаштували в Ростовській області раптові навчання для своєї 150-ї мотострілецької дивізії, яка отримала терміновий наказ "висувати" на полігон на стрільби. Однак, як на мене, там Володимиру Путіну головне дивитися, щоб не собі в ногу та дивізія стріляла.
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"Брязкання" Росії
Великі навчання влаштували й Чорноморському флоту Росії – маневрувати у відкрите море відправили більше ніж 20 кораблів. Знову ж таки, як на мене, то головне, аби вони там на п'яну голову не зіштовхнулися й не потонули – бо звинуватять у тому бойових українських дельфінів, у зубах яких знайдуть візитку Яроша.
Також до Білорусі Росія продовжує перекидати винищувачі СУ-35С з екіпажами – їхня кількість невідома, але в міноборони держави-агресорки запевняють, що незабаром вони стануть на бойове чергування. Втім чи треба мені говорити про ризик тих винищувачів розбитися від зіткнення із журавлями-стерхами з візитками Яроша в дзьобі?
Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35С / Фото Володимира Смертіна
Якщо без жартів, то з 10 до 20 лютого в Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання, які називаються "Союзная решимость-2022". Звісно, це не навчання, а лише привід до передислокації російських військ в Білорусь – мовляв, тренуватись вони туди їдуть.
Насторожує дата завершення
Однак насторожує дата завершення цих навчань, тобто передислокації росіян. Саме 20 лютого закінчаться Олімпійські ігри в Китаї й може так бути, що в цей день спливе заборона Володимиру Путіну від китайців на агресію.
Лунали припущення, за якими лідеру Піднебесної не сподобалось, що вторгнення в Україну відверне увагу світових ЗМІ від його тріумфу, як організатора Олімпіади. Тому він, мовляв, прямо заборонив російському президенту починати агресію до завершення зимових ігор.
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Звісно, немає підтвердження такій забороні (і бути не може), але навіть якщо орієнтуватися на 20 лютого, то в нас є ще трохи часу на підготовку. Україна його, направду, не втрачає – дякуючи союзникам, ми отримуємо їхню зброю та вчимось нею користуватися.
До прикладу, 28 січня в Києві будуть показові стрільби з британських протитанкових комплексів NLAW. Армійці демонструватимуть, як вони освоїли цю зброю.
Дивіться "Pro новини" на 24 каналі за 26 січня: відео
Допомога від союзників
Міністерство закордонних справ України перелічило всіх наших союзників, які долучились до військової допомоги Україні, та висловило подяку. Зокрема – це:
- США;
- Велика Британія;
- Польща;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Чехія.
Ніби й небагато, але, до прикладу, 25 січня американці нам передали ще 300 Javelin. Ось 3 сотні – це багато чи мало? Скажете мало, але я відповім, що до того в нас їх взагалі було лише 50, а тепер от – всемеро більше! Прогрес, погодьтеся, чималий.
Крім того, Британія передала Україні 2 тисячі гранатометів NLAW. Так, зараз ми трохи витратимо їх на тренувальні стрільби, однак залишиться достатньо, аби половину всіх російських танків знищити.
Нагадаю, що в нас ще й своя зброя є, з якої дотепер успішно знешкоджували танки держави-агресорки. Просто зараз нашим воякам буде значно комфортніше й надійніше це робити.
З Великої Британії доставили близько 2000 NLAW / Фото Павла Ткачука
Німеччина не спішить допомагати Україні
Наостанок кілька слів про Німеччину. Вчора, 26 січня, Берлін нас потішив тим, що виділить Україні аж 5 тисяч захисних шоломів. Пообіцяла таке німецька міністерка оборони Крістін Ламбрехт.
Хтось може цілком обґрунтовано сказати: "С паршивой овцы хоть шерсти клок". Однак треба розуміти, що Україна просила 100 тисяч тих шоломів і стільки ж бронежилетів (аби одягнути в них тероборону), а отримала лише 5 тисяч, і тільки шоломів. Головне, щоб вони потім велосипедними не виявилися.
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Я не жартую, бо ми в Німеччини ще кораблі та гармати просили, але вона нам у відповідь лише мобільний шпиталь пообіцяла. Потім з'ясувалося, що і шпиталь Берлін не дасть, а лише гроші на нього. Як то кажуть: "От же ж дав Бог союзничків...".
Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу