Для того, щоб пограти м'язами росіяни влаштували в Ростовській області раптові навчання для своєї 150-ї мотострілецької дивізії, яка отримала терміновий наказ "висувати" на полігон на стрільби. Однак, як на мене, там Володимиру Путіну головне дивитися, щоб не собі в ногу та дивізія стріляла.

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"Брязкання" Росії

Великі навчання влаштували й Чорноморському флоту Росії – маневрувати у відкрите море відправили більше ніж 20 кораблів. Знову ж таки, як на мене, то головне, аби вони там на п'яну голову не зіштовхнулися й не потонули – бо звинуватять у тому бойових українських дельфінів, у зубах яких знайдуть візитку Яроша.

Також до Білорусі Росія продовжує перекидати винищувачі СУ-35С з екіпажами – їхня кількість невідома, але в міноборони держави-агресорки запевняють, що незабаром вони стануть на бойове чергування. Втім чи треба мені говорити про ризик тих винищувачів розбитися від зіткнення із журавлями-стерхами з візитками Яроша в дзьобі?



Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35С / Фото Володимира Смертіна

Якщо без жартів, то з 10 до 20 лютого в Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання, які називаються "Союзная решимость-2022". Звісно, це не навчання, а лише привід до передислокації російських військ в Білорусь – мовляв, тренуватись вони туди їдуть.

Насторожує дата завершення

Однак насторожує дата завершення цих навчань, тобто передислокації росіян. Саме 20 лютого закінчаться Олімпійські ігри в Китаї й може так бути, що в цей день спливе заборона Володимиру Путіну від китайців на агресію.

Лунали припущення, за якими лідеру Піднебесної не сподобалось, що вторгнення в Україну відверне увагу світових ЗМІ від його тріумфу, як організатора Олімпіади. Тому він, мовляв, прямо заборонив російському президенту починати агресію до завершення зимових ігор.

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Звісно, немає підтвердження такій забороні (і бути не може), але навіть якщо орієнтуватися на 20 лютого, то в нас є ще трохи часу на підготовку. Україна його, направду, не втрачає – дякуючи союзникам, ми отримуємо їхню зброю та вчимось нею користуватися.

До прикладу, 28 січня в Києві будуть показові стрільби з британських протитанкових комплексів NLAW. Армійці демонструватимуть, як вони освоїли цю зброю.

Дивіться "Pro новини" на 24 каналі за 26 січня: відео

Допомога від союзників

Міністерство закордонних справ України перелічило всіх наших союзників, які долучились до військової допомоги Україні, та висловило подяку. Зокрема – це:

США;

Велика Британія;

Польща;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Чехія.

Ніби й небагато, але, до прикладу, 25 січня американці нам передали ще 300 Javelin. Ось 3 сотні – це багато чи мало? Скажете мало, але я відповім, що до того в нас їх взагалі було лише 50, а тепер от – всемеро більше! Прогрес, погодьтеся, чималий.

Крім того, Британія передала Україні 2 тисячі гранатометів NLAW. Так, зараз ми трохи витратимо їх на тренувальні стрільби, однак залишиться достатньо, аби половину всіх російських танків знищити.

Нагадаю, що в нас ще й своя зброя є, з якої дотепер успішно знешкоджували танки держави-агресорки. Просто зараз нашим воякам буде значно комфортніше й надійніше це робити.



З Великої Британії доставили близько 2000 NLAW / Фото Павла Ткачука

Німеччина не спішить допомагати Україні

Наостанок кілька слів про Німеччину. Вчора, 26 січня, Берлін нас потішив тим, що виділить Україні аж 5 тисяч захисних шоломів. Пообіцяла таке німецька міністерка оборони Крістін Ламбрехт.

Хтось може цілком обґрунтовано сказати: "С паршивой овцы хоть шерсти клок". Однак треба розуміти, що Україна просила 100 тисяч тих шоломів і стільки ж бронежилетів (аби одягнути в них тероборону), а отримала лише 5 тисяч, і тільки шоломів. Головне, щоб вони потім велосипедними не виявилися.

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Я не жартую, бо ми в Німеччини ще кораблі та гармати просили, але вона нам у відповідь лише мобільний шпиталь пообіцяла. Потім з'ясувалося, що і шпиталь Берлін не дасть, а лише гроші на нього. Як то кажуть: "От же ж дав Бог союзничків...".



Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.