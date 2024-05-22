Українські військові збили ворожий Су-25. Російський штурмовик наші військові знищили на Покровському напрямку.

До речі, ЗСУ збили ворожий літак Су-25 росіян на Донеччині буквально 17 травня. Тоді операцію здійснили на Донецькому напрямку.

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Що відомо про збиття чергового Су-25

Українські військові розповіли, що росіяни на Покровському напрямку здійснили 25 атак.

Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває дев'ять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25,

– пояснили бійці.

До речі, за даним з відкритих джерел ціна одного Су-25 орієнтовно 11 тисяч доларів.

Тільки у травні 2024 року українські військові знищили щонайменше 5 російських винищувачів Су-25. Зокрема, техніку ворога знищили 4, 11, 13 та 17 травня.

Відомо, що свої Су-25 Кремль використовує, щоб підтримувати наземні війська. Він досі залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі. Су-25 використовують понад 30 країн. Детальніше про нього читайте за посиланням.

Головне управління розвідки України розповіло на початку квітня 2024 року, що Росія ще має орієнтовно 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У. Проте дві одиниці А-50У – на модернізації на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва, один – на аеродромі в Ульяновську, точніше – на авіабудівному заводі "Авіастар".

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення вороги втратили в Україні вже 354 літаки. Втрати в особовому складі та техніці росіян також величезні. Зокрема: