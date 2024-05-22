На Покровському напрямку захисники збили ворожий Су-25, – Генштаб

22 травня 2024, 23:22
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові збили ворожий Су-25. Російський штурмовик наші військові знищили на Покровському напрямку.

До речі, ЗСУ збили ворожий літак Су-25 росіян на Донеччині буквально 17 травня. Тоді операцію здійснили на Донецькому напрямку.

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Що відомо про збиття чергового Су-25 

Українські військові розповіли, що росіяни на Покровському напрямку здійснили 25 атак.

Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває дев'ять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25,
– пояснили бійці. 

До речі, за даним з відкритих джерел ціна одного Су-25 орієнтовно 11 тисяч доларів.

Тільки у травні 2024 року українські військові знищили щонайменше 5 російських винищувачів Су-25. Зокрема, техніку ворога знищили 4, 11, 13 та 17 травня. 

Відомо, що свої Су-25 Кремль використовує, щоб підтримувати наземні війська. Він досі залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі. Су-25 використовують понад 30 країн. Детальніше про нього читайте за посиланням.

Зверніть увагу! Головне управління розвідки України розповіло на початку квітня 2024 року, що Росія ще має орієнтовно 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У. Проте дві одиниці А-50У – на модернізації на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва, один – на аеродромі в Ульяновську, точніше – на авіабудівному заводі "Авіастар".

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення вороги втратили в Україні вже 354 літаки. Втрати в особовому складі та техніці росіян також величезні. Зокрема:

  • особового складу – близько 496 370 (+1300) осіб;
  • танків – 7 611 (+6);
  • бойових броньованих машин – 14 721 (+22);
  • артилерійських систем – 12 820 (+41);
  • РСЗВ – 1 077 (+0);
  • засобів ППО – 812 (+1);
  • літаків – 354 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
  • крилатих ракет – 2 208 (+1);
  • кораблів/катерів – 27 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
  • спеціальної техніки – 2 090 (+5).

Автор: Діана Квасневська