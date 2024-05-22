На Покровському напрямку захисники збили ворожий Су-25, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові збили ворожий Су-25. Російський штурмовик наші військові знищили на Покровському напрямку.
До речі, ЗСУ збили ворожий літак Су-25 росіян на Донеччині буквально 17 травня. Тоді операцію здійснили на Донецькому напрямку.
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Що відомо про збиття чергового Су-25
Українські військові розповіли, що росіяни на Покровському напрямку здійснили 25 атак.
Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває дев'ять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25,
– пояснили бійці.
До речі, за даним з відкритих джерел ціна одного Су-25 орієнтовно 11 тисяч доларів.
Тільки у травні 2024 року українські військові знищили щонайменше 5 російських винищувачів Су-25. Зокрема, техніку ворога знищили 4, 11, 13 та 17 травня.
Відомо, що свої Су-25 Кремль використовує, щоб підтримувати наземні війська. Він досі залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі. Су-25 використовують понад 30 країн. Детальніше про нього читайте за посиланням.Зверніть увагу! Головне управління розвідки України розповіло на початку квітня 2024 року, що Росія ще має орієнтовно 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У. Проте дві одиниці А-50У – на модернізації на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва, один – на аеродромі в Ульяновську, точніше – на авіабудівному заводі "Авіастар".
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення вороги втратили в Україні вже 354 літаки. Втрати в особовому складі та техніці росіян також величезні. Зокрема:
- особового складу – близько 496 370 (+1300) осіб;
- танків – 7 611 (+6);
- бойових броньованих машин – 14 721 (+22);
- артилерійських систем – 12 820 (+41);
- РСЗВ – 1 077 (+0);
- засобів ППО – 812 (+1);
- літаків – 354 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
- крилатих ракет – 2 208 (+1);
- кораблів/катерів – 27 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
- спеціальної техніки – 2 090 (+5).