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      Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

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      Політична реклама партій у Facebook
      Політична реклама партій у Facebook / Колаж 24 каналу

      Facebook опублікував офіційний звіт про те, скільки грошей витрачають політичні партії на рекламу у соцмережі.

      У звіті, який розміщений у Бібліотеці реклами Facebook, йдеться, що за сплаченими сумами лідирує сторінка партії "Голос" Святослава Вакарчука. За червень-липень вона заплатила близько 90 тисяч доларів.

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      На другому місці партія Петра Порошенка "Європейська солідарність", яка виплатила Facebook майже 67 тисяч доларів. 

      На третьому місці партія "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, яка віддала за просування своєї сторінки трохи більше ніж 27 тисяч доларів.

      партії гроші
      Звіт Facebook щодо політичної реклами

      Серед сторінок лідерами також є: 

      – "Спільна справа – Сила права" – 41 114 доларів (рекламодавець ГО "Всеукраїнське об'єднання "Спільна справа");
      – "Петро Порошенко" – 30 868 доларів (рекламодавець Петро Порошенко);
      – "Юлія Тимошенко" – 30 405 доларів (рекламодавець ТОВ "Сучасні рекламні рішення");
      – "Бойко – прем'єр" – 29 535 доларів (рекламодавець громадський рух "Бойко – прем'єр"); 

      Така прозорість у Facebook запрацювала нещодавно і спрямована на те, щоб користувачі мережі знали, що той чи інший пост їм пропонують саме як рекламу.

      До слова, в Україні з 2015 року діє закон про державне фінансування політичних партій. Він передбачає надання політичним силам бюджетних коштів для фінансування їхньої діяльності, а також відшкодовує витрати на передвиборну агітацію.

      24 канал підрахував, скільки грошей платники податків заплатять топ-партіям та порівняв їх з деякими соціальними видатками з бюджету. Дивіться інфографіку: 


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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Гроші Парламентські вибори 2019 Слуга народу Петро Порошенко Європейська солідарність Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Facebook
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