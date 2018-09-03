Політичні меми епохи незалежності: як змінилися відносини між президентами і журналістами

Журналіст Іван Казора намагався з'ясувати у Порошенка, чи виділив його благодійний фонд гроші на реконструкцію Соборної площі у Миколаєві. У травні він сам дав таку обіцянку.

Однак, пояснювати, чому слова не дотримав, президент наміру не мав і відправив журналіста до мера Миколаєва. На поміч гаранту одразу прибіг керівник Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Потім підтягнулися й охоронці. Права кореспондента не порушили: не били, мікрофон не відбирали, але осад лишився.

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Фамільярно з журналістами Петро Порошенко спілкується далеко не вперше.

Я впевнений, що ви зміните думку. Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну,

заявив Порошенко.

Він у цій справі не новатор – просто продовжує українську політичну традицію вказувати журналістам на їхнє місце.

Обговорюєте весь час тему моєї сім'ї. Я хочу сказати, щ я вам не заздрю,

– відповів Янукович Мустафу Найєму.

Попередник Януковича – Віктор Ющенко, журналістам не погрожував. Навпаки, закликав до великодушності та патріотизму. На думку політолога Євгена Магди, українські журналісти часто самі провокують конфлікти.

Західні медіа, за моїми спостереженнями, працюють дуже жорстко. Але вони, разом з тим, працюють коректно. Є питання, які ставляться. Як правило аргументовані. І на які суспільство хоче знати відповідь. Тобто це нагадує професійний бокс. А не бої без правил, як це відбувається в українських реаліях,

– заявив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

Але й українські політики на журналістські запитання реагують вибірково. З іноземцями собі такого не дозволяють. Від старих звичок, як відомо, відмовитися важко. Навіть якщо прописати європейський курс у Конституції.