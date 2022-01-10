Політика Росії несе загрозу безпеці Європи, – Міноборони Швеції

У Міністерстві оборони Швеції вважають, що політика Росії несе загрозу безпеці Європи. У Стокгольмі впевнені, що приймати "гарантії безпеки", які пропонує Москва, не можна.

Про це повідомив глава Міноборони Швеції Петер Хультквіст. Він переконаний, що європейська структура безпеки – під загрозою.

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Вимоги Росії щодо сфери безпеки – неприйнятні

Уся система європейської безпеки піддається сумніву та перебуває під загрозою через дії Росії. Як постійний член Ради Безпеки ООН, Росія повинна відчувати особливу відповідальність за дотримання принципів ООН,

– сказав Хультквіст.

Міністр оборони наголосив, що Росія, як член ООН, має дотримуватись статуту організації, який забороняє насильство та погрози насильства, збройні напади та анексії.

Росія проводить послідовну агресивну політику

Хультквіст вважає, що Росія веде послідовну агресивну політику – від війни у Грузії у 2008 році, згодом – анексія Криму, а тепер – скупчення російських військ біля кордону України.

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