Майже 50% енергосистеми України виведено з ладу внаслідок ударів Росії

Протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Наразі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві. За його словами, така ситуація відбувається внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури країни, пише 24 канал.

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Україна потребує допомоги

Шмигаль повідомив, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів.

Наша держава потребує допомоги як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів.

На жаль, росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку,

– сказав Шмигаль.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський союз збільшить підтримку України для відновлення енергетичної інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок російських масованих атак.

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Яка ситуація з відключеннями світла по Україні

18 листопада по всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Крім того, можуть бути й аварійні вимкнення електроенергії. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.

У ДТЕК наголосили, що "Укренерго" має збалансувати енергосистеми, аби не допустити масштабних і складних аварій на мережах. Для цього вводять стабілізаційні та екстрені відключення.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що в такій критичній ситуації відключення електроенергії можуть дещо затягуватись. За його словами, вони можуть тривати по 8 – 10 годин.

Графіки відключення електроенергії у містах України дивіться за посиланням.

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