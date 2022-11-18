Майже 50% енергосистеми України виведено з ладу внаслідок ударів Росії
Протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Наразі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві. За його словами, така ситуація відбувається внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури країни, пише 24 канал.
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Україна потребує допомоги
Шмигаль повідомив, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів.
Наша держава потребує допомоги як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів.
На жаль, росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку,
– сказав Шмигаль.
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Яка ситуація з відключеннями світла по Україні
- 18 листопада по всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Крім того, можуть бути й аварійні вимкнення електроенергії. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.
- У ДТЕК наголосили, що "Укренерго" має збалансувати енергосистеми, аби не допустити масштабних і складних аварій на мережах. Для цього вводять стабілізаційні та екстрені відключення.
- Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що в такій критичній ситуації відключення електроенергії можуть дещо затягуватись. За його словами, вони можуть тривати по 8 – 10 годин.
- Графіки відключення електроенергії у містах України дивіться за посиланням.
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