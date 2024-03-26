"В незвичайній формі": Польща анонсувала переговори з Україною щодо блокади на кордоні

Протягом тривалого проміжку часу на українсько-польському кордоні панує напруження через протести фермерів сусідньої країни. Наразі Польща повідомила про перемовини.

Нагадаємо, що польські фермери вирішили припинити блокаду російського кордону. Причиною такого неочікуваного рішення стали прийдешні великодні свята.

Дивіться також Протестувальники не пропускають вантажівки на двох КПП: що відбувається на кордоні з Польщею

Польща повідомила про переговори з українською стороною

Повідомляється, що 27 березня міністр аграрної політики України Микола Сольський проведе перемовини зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.

Польський посадовець нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація уряду нашої держави. І вже на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.

Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників,

– розповів польський міністр.

Водночас Секерський зауважив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.

Раніше міністр економіки Тарас Качка казав, що як український, так і польський уряди ставлять ціль – розблокувати кордон, тому що він заблокований польськими фермерами, які протестують.

Ситуація на українсько-польському кордоні: останні новини