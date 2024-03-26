"В незвичайній формі": Польща анонсувала переговори з Україною щодо блокади на кордоні
Джерело:Wnp.pl
Протягом тривалого проміжку часу на українсько-польському кордоні панує напруження через протести фермерів сусідньої країни. Наразі Польща повідомила про перемовини.
Нагадаємо, що польські фермери вирішили припинити блокаду російського кордону. Причиною такого неочікуваного рішення стали прийдешні великодні свята.
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Польща повідомила про переговори з українською стороною
Повідомляється, що 27 березня міністр аграрної політики України Микола Сольський проведе перемовини зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв.
Польський посадовець нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація уряду нашої держави. І вже на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.
Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників,
– розповів польський міністр.
Водночас Секерський зауважив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.
Раніше міністр економіки Тарас Качка казав, що як український, так і польський уряди ставлять ціль – розблокувати кордон, тому що він заблокований польськими фермерами, які протестують.
Ситуація на українсько-польському кордоні: останні новини
- Удень 20 березня польські фермери повністю перекрили КПП "Медика – Шегині" для пасажирського транспорту. Перед тим були повідомлення про блокування автобусів на цьому КПП.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на такі дії польських фермерів. Він наголосив, що польська влада менш ніж 10 днів тому обіцяла, що пасажирські автобуси перетинатимуть кордон без перешкод.
- В Укрзалізниці прокоментували блокаду кордону. Там пояснили, що робити пасажирам, які через дії польських фермерів не встигають на свій потяг.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауважив, що польські фермери не припиняють блокувати кордон. На різних пунктах пропуску вони використовують різні методи. В одних випадках іде ускладнення руху, в інших – повне його блокування.
- Через блокування автомобільних шляхів на польсько-українському кордоні бюджет України може втратити мільярди гривень. Обидві країни втрачають кошти. Блокування польсько-українського кордону шкодить підприємцям.