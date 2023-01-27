Польща може передати Україні 60 танків РТ-91: військовий експерт назвав переваги техніки

Окрім того, що Німеччина передасть Україні нарешті танки Leopard, Польща може передати нашій державі 60 танків РТ-91. Ці танки кращі, ніж ті ж Т-72.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Харук. Такі танки РТ-91 називають міцними, мов криця.

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Удосконалена версія Т-72

Харук розповів, що Польща викупила свого часу багато танків Т-72Р, експортний варіант радянських танків. На їх основі вона зробила частину нових, частину переобладнала. Танки РТ-91 мають удосконалений приціл, кращий двигун.

Оскільки зараз Польща інтенсивно проводить оновлення танкового парку, вона закупила й Abrams, замовила й почала отримувати вже південнокорейські танки К-2. Відповідно утримувати танки старіших моделей, як-от Т-72, РТ-91, особливого сенсу немає, й відповідно вони вирішили передати ці танки Україні,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що раніше поляки вже передали значну кількість, приблизно 200 танків Т-72. Щодо танків РТ-91, на них немає динамічного захисту, але можна вже в Україні встановити. Так, зокрема, робили й з попередніми танками, коли їх уже в Україні доводили до сучасного стану захисту.

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Танки Аbrams М1А2

За словами військового експерта, основна проблема постачання американських танків Abrams – це те, що вони мають броню зі збідненого урану. Такі танки США не постачає нікому за кордон. Їх відправляють на заводи, де знімають цю броню і змінюють її на іншу, з чим і пов'язані тривалі темпи постачання.

"М1А2 – це сучасний танк. Він був спроєктований на початку 90-х років, пройшов кілька етапів модернізацій, і з того часу він вирізняється добрими прицільними пристроями, доброю 70-мм далекобійною гарматою і завдяки потужному двигуну 1 500 кінських сил є достатньо маневреним і його динамічні характеристики є непоганими", – зауважив Харук.

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