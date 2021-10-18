У Польщі стався сильний землетрус

У неділю, 17 жовтня, у Польщі зафіксували нехарактерно сильний для цієї країни землетрус. Його магнітуда коливалася від 4,2 до 4,6.

Про це повідомили у Європейсько-середземноморському сейсмологічному центрі – EMSC. Епіцентр землетрусу був за 32 кілометри від міста Леґніца.

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Землетрус у Польщі 17 жовтня: подробиці

У Польщі 17 жовтня зафіксували сильний землетрус. Його магнітуда становила 4,2 – 4,6.

За даними EMSC, осередок землетрусу був у 10 кілометрах під землею.

А епіцентр підземних поштовхів розташований за 32 кілометри на північ від міста Леґніца.

Там мешкають понад 100 тисяч людей. На щастя, повідомлень про постраждалих і руйнування не було.

Землетрус у Польщі стався біля міста Леґніца: дивіться розташування на карті

Сильні землетруси у жовтні 2021 року ставалися у багатьох країнах: