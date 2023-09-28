У Польщі заявили, що ракета, яка впала у Пшеводуві, була українською

15 листопада 2022 року під час масованого удару по Україні ракета впала у Пшеводуві. У Польщі завершили розслідування та заявили, що це була українська ракета.

Власне, про це свідчить експертний висновок. Міністр юстиції Збігнєв Зьобро 28 вересня 2023 року зазначив, що ракета була українською – ще радянського виробництва.

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Що показало розслідування

Розслідування, проведене польською прокуратурою, призвело до видачі висновку, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською ракетою – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета,

– зазначив Зьобро, посилаючись на висновок експертів.

Він також згадав про співпрацю з українською стороною у цьому питанні. Міністр зазначив, що дуже шкодує, "але такої співпраці в цьому питанні не було протягом багатьох місяців".

За його словами, польська прокуратура співпрацює з Україною. Він додав, що польські прокурори приїжджали до України та проводили там слідчі дії.

Навіть ризикуючи власним здоров'ям і життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини, які були скоєні там. Ми завжди поважали норми українського законодавства і враховували всі їхні очікування,

– оцінив Зьобро.

Він зазначив, що подібного ставлення до польських слідчих у справі Пшеводува з боку України немає. За словами міністра, "це триває вже кілька місяців". Він припускає, що це не рішення на рівні прокуратури, а "рішення, скоріше, на високому політичному рівні української держави".

Власне, розслідуванням займається Мазовецьке обласне управління з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури. На місці події працювали прокурори Мазовецького та Люблінського місцевих відділів Національної прокуратури, Окружної прокуратури в Любліні, Окружної прокуратури у Замості та багато інших експертів, зокрема українських.

Ракета не впала б, якби не атакувала Росія

Спочатку Україна висувала версію, що це саме російська ракета впала на території Польщі. Втім, згодом з'являлися докази, які свідчили про те, що це могла бути українська ракета ППО.

Власне, невдовзі дуже слушну заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він дав усій світовій спільноті зрозуміти, що падіння ракети у Польщі можна було б уникнути, якби Росія не почала повномасштабну війну проти України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що не варто виключати можливість провокації. Під час засідання Ради національної безпеки Польщі він заявив, що Росія могла прагнути розсварити Київ і Варшаву.

Речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон додала, що США повністю довіряють розслідуванню польського уряду. Водночас у Вашингтоні винною у падінні ракети назвали Росію, а також зазначили, що Україна має повне право захищатися.

Власне, Росія неодноразово запускала ракети так, щоб вони пролітали на кордоні між Україною та іншими країнами. Останнім часом кілька разів "Шахеди" залітали та падали на території Румунії. Все це – чергова демонстрація того, що весь світ має справу з країною-терористкою.

Падіння ракети сталося у селі Пшеводув Люблінського воєводства поблизу польсько-українського кордону 15 листопада. Того дня російські загарбники здійснили масовану атаку на Україну. На жаль, було падіння ракети, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Згодом польська влада зазначала, що, найімовірніше, на зерносушарку впала українська ракета ППО. Тоді зазначали, що це нещасний випадок.