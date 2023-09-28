У Польщі заявили, що ракета, яка впала у Пшеводуві, була українською
Джерело:PAP
15 листопада 2022 року під час масованого удару по Україні ракета впала у Пшеводуві. У Польщі завершили розслідування та заявили, що це була українська ракета.
Власне, про це свідчить експертний висновок. Міністр юстиції Збігнєв Зьобро 28 вересня 2023 року зазначив, що ракета була українською – ще радянського виробництва.
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Що показало розслідування
Розслідування, проведене польською прокуратурою, призвело до видачі висновку, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською ракетою – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета,
– зазначив Зьобро, посилаючись на висновок експертів.
Він також згадав про співпрацю з українською стороною у цьому питанні. Міністр зазначив, що дуже шкодує, "але такої співпраці в цьому питанні не було протягом багатьох місяців".
За його словами, польська прокуратура співпрацює з Україною. Він додав, що польські прокурори приїжджали до України та проводили там слідчі дії.
Навіть ризикуючи власним здоров'ям і життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини, які були скоєні там. Ми завжди поважали норми українського законодавства і враховували всі їхні очікування,
– оцінив Зьобро.
Він зазначив, що подібного ставлення до польських слідчих у справі Пшеводува з боку України немає. За словами міністра, "це триває вже кілька місяців". Він припускає, що це не рішення на рівні прокуратури, а "рішення, скоріше, на високому політичному рівні української держави".
Власне, розслідуванням займається Мазовецьке обласне управління з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури. На місці події працювали прокурори Мазовецького та Люблінського місцевих відділів Національної прокуратури, Окружної прокуратури в Любліні, Окружної прокуратури у Замості та багато інших експертів, зокрема українських.
Ракета не впала б, якби не атакувала Росія
- Спочатку Україна висувала версію, що це саме російська ракета впала на території Польщі. Втім, згодом з'являлися докази, які свідчили про те, що це могла бути українська ракета ППО.
- Власне, невдовзі дуже слушну заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він дав усій світовій спільноті зрозуміти, що падіння ракети у Польщі можна було б уникнути, якби Росія не почала повномасштабну війну проти України.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що не варто виключати можливість провокації. Під час засідання Ради національної безпеки Польщі він заявив, що Росія могла прагнути розсварити Київ і Варшаву.
- Речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон додала, що США повністю довіряють розслідуванню польського уряду. Водночас у Вашингтоні винною у падінні ракети назвали Росію, а також зазначили, що Україна має повне право захищатися.
- Власне, Росія неодноразово запускала ракети так, щоб вони пролітали на кордоні між Україною та іншими країнами. Останнім часом кілька разів "Шахеди" залітали та падали на території Румунії. Все це – чергова демонстрація того, що весь світ має справу з країною-терористкою.