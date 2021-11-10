Польський прем'єр попередив Україну про ризики через наплив мігрантів

Ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю наразі під контролем. Проте є ризики, що іноземці спробують потрапити в країни Євросоюзу й через територію України.

Про це у своєму твітері застеріг польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він пояснив, що влада країни намагатиметься запобігти такого розвитку подій.

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Як політик згадав про Україну

"Ми усвідомлюємо ризи: якщо цей кордон (польсько-білоруський – 24 канал ) буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну", – зазначив Моравецький. Водночас він запевнив, що уряд Польщі вживає необхідних заходів, аби зміцнити цю ділянку кордону. Зазначимо, що раніше на допомогу прикордонникам Варшава направила 13 тисяч військовослужбовців.

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