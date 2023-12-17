На кордоні у Польщі помер український водій: у генконсульстві розповіли деталі трагедії
16 грудня стало відомо, що на польсько-українському кордоні одному з водіїв вантажівки стало погано. Чоловіка врятувати не вдалося.
Водію української вантажівки, який нещодавно помер, стало погано у місці обслуговування пасажирів Грушовіце на автомагістралі A4. Про це розповів генконсул України в Любліні Олег Куць.
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Помер у лікарні
За словами генконсула, українець відчув біль у грудях і звернувся по допомогу. Йому викликали швидку. Під час очікування на медиків водій знепритомнів, тому прибулі лікарі почали реанімувати чоловіка на місці події. Потім українця доправили до лікарні у Перемишлі, де він помер. Генконсул підкреслив, що медики виключили причетність третіх осіб до смерті водія.
Олег Куць наголосив, що ця справа перебуває на контролі українських консулів.Довідка: Померлому водієві було 38 років. Він працював у компанії міста Кременчук. Чоловік зареєструвався на перетин кордону у пункті пропуску "Корчова-Краківець".
Нагадаємо, що це вже третій випадок смерті українського водія на кордоні з Польщею з листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок з України.
Так, 11 листопада у Польщі на парковці біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер 54-річний водій. 23 листопада листопада на польській стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український керманич вантажівки.
У ДПСУ заявили, що станом на 16 грудня у черзі на в'їзд в Україну перебувають 2400 вантажівок.
Блокування кордону між Україною і Польщею: що відомо
- 6 листопада польські перевізники перекрили рух вантажівок з України через три КПП "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". З 27 листопада вони почали блокувати четвертий пункт пропуску – "Медика – Шегині".
- Мітингувальники вимагали скасування "транспортного безвізу", який ввела Єврокомісія для водіїв з України з початком повномасштабного вторгнення.
- Мінінфраструктури Польщі та Мінвідновлення України розробили план деблокади кордону. Він складається із трьох пунктів. Один із них вже втілили – відкрили пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок.
- Колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна офіційно вимагатиме скасування "транспортного безвізу". В Єврокомісії розкритикували дії польського уряду і висловили сподівання, що їм вдасться знайти спільну мову з новим.
- 11 грудня для вантажівок запрацював пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Втім, польські страйкарі знову погрожують його перекрити з 18 грудня. Ця блокада може тривати до 8 березня.
- 13 грудня новим прем'єром Польщі став Дональд Туск. Раніше політик заявляв, що у разі свого обрання головою уряду, він розблокує кордон з Україною.