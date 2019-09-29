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      Помер український військовий, якого після поранення кілька тижнів рятували медики

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      Військовий Володимир Аджавенко помер у лікарні Дніпра
      Військовий Володимир Аджавенко помер у лікарні Дніпра / Фейсбуксторінка Сергія Риженка

      У Дніпрі помер поранений кулею в голову боєць батальйону "Донбас" Володимир Аджавенко. Він кілька тижнів він боровся за своє життя в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

      "Аджа. Спочивай, Брате. Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю", – написав у фейсбуці побратим померлого, боєць "Донбасу" Микола Ворошнов.

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      Сержанту Аджавенку було 24 роки. Кульове поранення в голову він отримав 11 вересня біля села Піски Донецької області. 12 вересня лікарі прооперували бійця. Після цього він був підключений до апарата штучної вентиляції легенів, проте через кілька тижнів помер.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви Новини Дніпра Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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