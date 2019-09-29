Помер український військовий, якого після поранення кілька тижнів рятували медики

У Дніпрі помер поранений кулею в голову боєць батальйону "Донбас" Володимир Аджавенко. Він кілька тижнів він боровся за своє життя в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

"Аджа. Спочивай, Брате. Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю", – написав у фейсбуці побратим померлого, боєць "Донбасу" Микола Ворошнов.

Читайте також: На Луганщині діти підірвалися на гранаті: що відомо про їх стан

Сержанту Аджавенку було 24 роки. Кульове поранення в голову він отримав 11 вересня біля села Піски Донецької області. 12 вересня лікарі прооперували бійця. Після цього він був підключений до апарата штучної вентиляції легенів, проте через кілька тижнів помер.