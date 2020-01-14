Померла українка, яку роботодавець кинув на вулиці з інсультом у Польщі

На Львівщині померла українка Оксана Харченко, яку після перенесеного інсульту польський роботодавець кинув напризволяще на вуличній лавці. В момент настання смерті жінка перебувала у батьків.

"Туди (до батьків) я завіз її після багатьох місяців дуже важкої реабілітації. Загалом її стан був гарний, проте вона так і не змогла рухатися самостійно", – повідомив у фейсбуці колишній Почесний консул України в Познані, голова суспільно-культурного товариства "Польща – Україна" Вітольд Горовський.

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Дипломат уточнив, що 2 тижні тому зв'язувався з сестрою Харченко. Та сказала, що Оксана продовжує перебувати в батьківському домі.

Що відомо про інцидент з українкою та роботодавцем у Польщі

Українка Оксана Харченко нелегально працювала в польському місті Срьода-Велікопольська і проживала на території підприємства. Раніше в неї була легальна робота в цього ж роботодавця і він обіцяв українці нове офіційне працевлаштування.

У лютому 2018 року в українки стався раптовий інсульт і її паралізувало. Але замість допомоги роботодавець відвіз жінку в сусіднє місто, де просто покинув на автобусній зупинці на лавці.

Перехожі сприйняли Харченко за п'яничку і викликали поліцію. Після того, як з'ясували, що жінка потребує невідкладної допомоги, її забрали до лікарні МВС Польщі у Познані.



Оксана Харченко в лікарні після інсульту / Фото "Факти"

Після того, як скандал набув резонансу, роботодавець зобов’язався оплатити лікування українки.

Згодом поліція Польщі відкрила проти бізнесмена справу: йому висунули 9 звинувачень. Вісім із них пов’язані з тим, що підприємець не зареєстрував у системі соціального страхування країни 8 іноземних працівників. Бізнесмену загрожує до 3 років ув'язнення.