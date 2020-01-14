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      Померла українка, яку роботодавець кинув на вулиці з інсультом у Польщі

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      Померла українка Оксана Харченко, яку з інсультом кинув на вулиці роботодавець у Польщі / wykop.pl

      На Львівщині померла українка Оксана Харченко, яку після перенесеного інсульту польський роботодавець кинув напризволяще на вуличній лавці. В момент настання смерті жінка перебувала у батьків.

      "Туди (до батьків) я завіз її після багатьох місяців дуже важкої реабілітації. Загалом її стан був гарний, проте вона так і не змогла рухатися самостійно", – повідомив у фейсбуці колишній Почесний консул України в Познані, голова суспільно-культурного товариства "Польща – Україна" Вітольд Горовський.

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      Дипломат уточнив, що 2 тижні тому зв'язувався з сестрою Харченко. Та сказала, що Оксана продовжує перебувати в батьківському домі.

      Що відомо про інцидент з українкою та роботодавцем у Польщі

      Українка Оксана Харченко нелегально працювала в польському місті Срьода-Велікопольська і проживала на території підприємства. Раніше в неї була легальна робота в цього ж роботодавця і він обіцяв українці нове офіційне працевлаштування.

      У лютому 2018 року в українки стався раптовий інсульт і її паралізувало. Але замість допомоги роботодавець відвіз жінку в сусіднє місто, де просто покинув на автобусній зупинці на лавці.

      Перехожі сприйняли Харченко за п'яничку і викликали поліцію. Після того, як з'ясували, що жінка потребує невідкладної допомоги, її забрали до лікарні МВС Польщі у Познані.

      українку з інсультом кинув на вулиці роботодавецьь у Польщі Оксана Харченко
      Оксана Харченко в лікарні після інсульту / Фото "Факти"

      Після того, як скандал набув резонансу, роботодавець зобов’язався оплатити лікування українки.

      Згодом поліція Польщі відкрила проти бізнесмена справу: йому висунули 9 звинувачень. Вісім із них пов’язані з тим, що підприємець не зареєстрував у системі соціального страхування країни 8 іноземних працівників. Бізнесмену загрожує до 3 років ув'язнення.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Польщі Жертви Скандал Новини Львова
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