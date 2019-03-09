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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Понад дві тисячі людей у Києві вийшли на акцію проти сім'ї Гладковських: фото та відео

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      Тисячі осіб в Києві вимагають покарати винних у розкраданні в оборонному секторі
      Тисячі осіб в Києві вимагають покарати винних у розкраданні в оборонному секторі / 24 канал

      Активісти Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на Майдан Незалежності у Києві. Вони хочуть привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі".

      Після того, як спалахнув скандал щодо корупції в "Укроборонпромі", кількасот активістів "Нацкопусу" провели пікет будинку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

      Читайте також: Опальний Гладковський і СБУ готують провокації з тітушками 9 березня у Києві, – Нацкорпус

      "Ми хочемо побачити відрубані руки всіх тих, хто розкрадав нашу країну. Зараз ми хочемо бачити цю людину, яка крала гроші на ту техніку, якої нам бракувало в 2014-15 роках. Наші вимоги ставляться в ультимативному характері", – заявляв один із пікетувальників.

      Опісля активісти попередили, якщо їхні вимоги не буде виконано, вони прийдуть з протестами 9 березня на Майдан Незалежності в Києві.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, за даними журналістів, причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      За даними розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".

      27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Тож 9 березня у центрі столиці зібралися понад 2 тисячі представників Нацкорпусу з різних регіонів України.

      Дивіться фото: у центрі Києва Нацкорпус проводить акцію проти сім'ї Гладковських


      Окрім вимог покарати винних у корупційному скандалі в "Укроборонпромі" вони також закликали розслідувати й напади на активістів, зокрема смерть Катерини Гандзюк.

      Ми показали всій країні свої вимоги. За рішенням президента, певних посадовців звільнили. Та ми не будемо залишатися осторонь, поки їх не покарають,
      – зазначив один із організаторів акції Родіон Кудряшов.

      Зазначимо, що напередодні НАБУ провело низку обшуків у першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря та інших фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі України.

      Кореспондент 24 каналу їздив на місце події, однак охорона не впустила його до маєтку.

      Активісти вимагають покарати винних у розкраданні в "Укроборонпромі": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Укроборонпром Протести Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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