Понад дві тисячі людей у Києві вийшли на акцію проти сім'ї Гладковських: фото та відео

Активісти Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на Майдан Незалежності у Києві. Вони хочуть привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі".

Після того, як спалахнув скандал щодо корупції в "Укроборонпромі", кількасот активістів "Нацкопусу" провели пікет будинку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

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"Ми хочемо побачити відрубані руки всіх тих, хто розкрадав нашу країну. Зараз ми хочемо бачити цю людину, яка крала гроші на ту техніку, якої нам бракувало в 2014-15 роках. Наші вимоги ставляться в ультимативному характері", – заявляв один із пікетувальників.

Опісля активісти попередили, якщо їхні вимоги не буде виконано, вони прийдуть з протестами 9 березня на Майдан Незалежності в Києві.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, за даними журналістів, причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



За даними розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Тож 9 березня у центрі столиці зібралися понад 2 тисячі представників Нацкорпусу з різних регіонів України.

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Окрім вимог покарати винних у корупційному скандалі в "Укроборонпромі" вони також закликали розслідувати й напади на активістів, зокрема смерть Катерини Гандзюк.

Ми показали всій країні свої вимоги. За рішенням президента, певних посадовців звільнили. Та ми не будемо залишатися осторонь, поки їх не покарають,

– зазначив один із організаторів акції Родіон Кудряшов.

Зазначимо, що напередодні НАБУ провело низку обшуків у першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря та інших фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі України.

Кореспондент 24 каналу їздив на місце події, однак охорона не впустила його до маєтку.

Активісти вимагають покарати винних у розкраданні в "Укроборонпромі": дивіться відео