Понівечені будівлі та авто: як виглядає зруйнована "русскім міром" територія СК "Авангард"

В ефірах пропагандистських каналів російська влада заявляє, що атакує в Україні тільки військові об'єкти. Проте насправді окупанти обстрілюють будинки мирних жителів, школи, дитсадки, церковні храми, пологові та спорткомплекси.

1 березня російські військові завдали три ракетних удари по київській телевежі та території Бабиного Яру. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро цивільних. Стільки ж було поранено.

Тоді один зі снарядів потрапив у баскетбольну залу спортивного комплексу "Авангард". На цій арені тренувалися аматорські команди та проходили змагання. Як зараз виглядає територія "Авангарду", понівеченого після приходу "русского міра", чим сакральне для України це місце, а також до чого тут фашизм та нацизм – читайте в матеріалах сайту 24 каналу.

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Що таке Бабин Яр Місце пам'яті та некрополь, де у 1941 – 1943 роках нацисти розстріляли близько ста тисяч цивільних громадян і військовослужбовців. Трагедія стала символом "Голокосту від куль" і нацистської політики масового знищення людей.

Що накоїли росіяни

Поблизу "Авангарду" до початку Другої світової війни розміщувався єврейський цвинтар. А ракетний удар, який російські війська завдали по київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив територію колишнього військового цвинтаря.

До ракетного удару російськими військовослужбовцями в одному з корпусів СК "Авангард" була баскетбольна зала та секція боксу.

Як виглядає локація після обстрілу / Фото Катерини Гаценко, 24 канал:

На території спортивного комплексу "Авангард" у Бабиному Яру планували створити Музей Голокосту в Україні та Східній Європі. Проєкт розробив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у рамках державно-приватного партнерства.

У будівлі СК "Авангард" діяв фітнес-клуб і магазини з продажу спортивного інвентарю / Фото Катерини Гаценко, 24 канал:

Охорона Меморіалу затримала коригувальника вогню під час обстрілу урочища та передала його СБУ. 4 березня охоронці Меморіалу взяли під варту біля інсталяції "Дзеркальне поле" ще одного коригувальника з маяками для артилерії.

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Реакція Зеленського, Шмигаля та дослідників

Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється,

– написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Прем'єр Денис Шмигаль після потужних ракетних ударів по Меморіальному центру "Бабин Яр" та телевежі заявив, що "Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту, намагається позбавити нас голосу", а також "знищує українців".

Голокост в Україні – систематичне винищення євреїв на українських територіях, окупованих нацистською Німеччиною в 1941 – 1944 роках.

За словами дослідників Центру просторових технологій, зони ураження розташовані на відстані 20 – 30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

Володимир Зеленський: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним?" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Оскільки розстріли в Бабиному Яру тривали з 1941 до 1943 року, і там у різних місцях убили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, якої не можна торкатися,

– наголосив директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко.

Об'єкти-символи, зведені в урочищі Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", не постраждали.

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Що передувало

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення "спецоперації" на Донбасі після прохання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Він закликав українських військовослужбовців скласти зброю та "йти додому".

Путін влаштував геноцид українського народу / Фото Getty Images

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Ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передачу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації,

– сказав Путін.

Згодом росіяни почали обстрілювати військові об'єкти по всій Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну". Російські окупанти бомблять будинки й мирних цивільних, а також розстрілюють охочих евакуюватися.

Україна після вторгнення Росії подала позов проти країни-агресорки за акт геноциду проти українського народу. Міжнародний суд у Гаазі ухвалить рішення у справі України проти Росії 16 березня.

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