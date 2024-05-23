Попередньо, одразу 15 ракет, – Зеленський прокоментував жорстоку атаку по Харкову й Люботину

Президент України відреагував на цинічні удари Росії по Україні 23 лютого. Зокрема, мовиться про обстріл Харкова та Люботина.

Володимир Зеленський розповів, що попередньо, Росія запустила 15 ракет. Також він назвав цей удар "надзвичайно жорстоким".

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Україні потрібні засоби ППО

Зеленський також наголосив, що внаслідок удару, на жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів,

– вкотре підкреслив президент України.

За його словами, це не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують.

Український лідер вважає, що терор усюди повинен програвати. Тобто у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. Він зазначив, що це спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. За словами Зеленського, Україна робить усе, що може та він вдячний всім, хто нам допомагає.

Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу,

– підсумував президент.

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