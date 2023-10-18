Попрацювали ЗСУ: окупанти втратили на Донеччині вже четвертий Су-25 за тиждень

Українським військовим вдалося збити ще один літак Су-25 над небом Донеччини. Росіяни лише за останній тиждень втратили вже 4 літаки такого типу.

Цю новину в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Він додав, що ворог отримав жорстку відсіч у районі Авдіївки.

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Втрати росіян зростають

Олександр Шпутун розповів, що на Авдіївському напрямку ворог після численних втрат проводить перегрупування. За добу ЗСУ відбили 5 атак окупантів – українські військові очікують на подальшу активність та проводять підготовку.

Речник також наголосив, що за минулу добу там вдалося ліквідувати ще один російський літак Су-25. Це вже четверте збиття ворожого літака такого типу трохи більше ніж за тиждень.

Загалом, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог отримав жорстку відсіч за попередній тиждень. За цей проміжок часу росіяни втратили понад 300 одиниць техніки і понад 3 000 одиниць живої сили.

Чому Су-25 так часто збивають