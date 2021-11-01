Попри спростування України: США стежать за ситуацією біля кордонів України
Джерело:Білий дім
Видання Washington Post писало, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Однак наша розвідка запевнює, що на лінії розмежування солдат країни-агресора не побільшало.
США стежать за ситуацією
Водночас у Сполучених Штатах кажуть, що продовжують детально стежити за ситуацією. Про це йдеться у заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, оприлюдненій на сайті Білого дому.
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У минулі вихідні у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами з питання України й забезпечення того, щоб ми захищали суверенітет і територіальну цілісність країни та підтримували її. Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією. І зараз мені більше нічого додати,
– наголосив він.
Ситуація біля кордонів України
- Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- Однак українські розвідники запевнили, що уважно стежать за всіма переміщеннями сил окупанта і зміною їхньої чисельності та зазначили, що російських військових не побільшало біля кордону.
Допомога США для України
Наприкінці травня держдеп США зробив запит на надання фінансової допомоги Україні у 2022 році. У відомстві просять виділити 255 мільйонів доларів, які направлять на:
- посилення можливості нашої держави у протидії агресії з боку Росії;
- прискорення процесу реформ у боротьбі з корупцією;
- інститутів, що необхідні для європейської інтеграції.
Дмитро Кулеба під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона запевняв, що Україна є важливим пріоритетом зовнішньої політики США.