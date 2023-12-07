Поранені окупанти штурмують Авдіївку: що відбувається на цій ділянці фронту

Понад сотня родичів окупантів поскаржилася Владіміру Путіну, що поранених російських військових відправляють штурмувати Авдіївку. Усе, аби вони "взяли" місто до 14 грудня – дня "прямої лінії" президента Росії. Однак очільник Кремля на те не відреагував.

Це 24 Каналу прокоментував народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він наголосив, що Путіну треба ця політична "перемога".

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"Він себе 14 числа презентуватиме на майбутні терміни. Сумнівів мало, що він цього не зробить. Аби він це зробив, він хоче підкріпити це якоюсь "перемогою", – сказав Костенко.

14 грудня Владімір Путін проведе "пряму лінію" з росіянами. У 2022-му році цей захід скасували. Проведення "прямої лінії" можна вважати початком президентської кампанії Путіна. В Інституті вивчення війни зауважили, що більшість росіян цікавить питання війни в Україні. Однак це питання, ну думку аналітиків, найбільше дратує Кремль.

"Взяття" окупантами Авдіївки нічого не дасть у стратегічному плані. Однак для росіян – це символ. Його вони намагаються захопити, аби "підкріпити" свій імідж.

Вони вже підкріплюють і в перспективі підкріплюватимуть військами. Кидатимуть стільки, скільки їм буде потрібно для того, аби досягати цілі. Так само як з Бахмутом, коли їм треба ця політична "перемога" попри те, які ресурси на це будуть витрачені,

– наголосив нардеп.

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Чому поранених окупантів відправляють на штурм

Може бути багато факторів, чому країна-агресорка відправила поранених військових на штурм. Зокрема, впливати може і те, що російські командири не встигли отримати "поповнення".

"Може бути ситуація в тому, що дійсно є проблеми. Але наскільки у нас є інформація, росіяни встигають поповнювати своїх мобілізованих", – сказав Роман Костенко.

Росія навіть не використовує мобілізацію, а використовує більше контракти та намагається соціально забезпечувати своїх військових. Усе, аби росіяни вступали до лав армії, щоби заробляти гроші.

Просто через великі втрати, думаю, вони використовують і поранених. Про те, що у них є зараз великі проблеми з мобілізованими або живою силою, у нас інформації немає,

– зазначив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки.

Водночас вони все ж таки можуть бути на певних напрямках. Окрім поранених, окупанти використовують також загони, які не дають відступати їхнім солдатам. Іноді, за словами парламентаря, на певних напрямках така жорстка тактика дає перевагу ворогу.

Що відбувається на Авдіївському напрямку