Цілилися в центр ухвалення рішень, – російський опозиціонер про поранення Рогозіна в сідницю
На Донбасі був поранений колишній директор Роскосмосу Дмитро Рогозін. У нього постраждала сідниця – центр ухвалення рішень.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, хто міг поцілити в Рогозіна.
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Рогозіну поцілили в центр прийняття рішень
Яковенко зазначив, що з російського боку присутній героїзм. Зокрема, відомо, що Рогозін вирушив святкувати свій день народження на Донбас. Там вони святкували в ресторанчику, й у підсумку Рогозін був поранений у сідницю.
Усе обійшлося, мозок не зачепило. Хоча цілились у центр прийняття рішень. Як завжди велика кількість жиру врятувала, тому немає у вас методів проти Діми Рогозіна,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
Яковенко про поранення Рогозіна в сідницю: дивіться відео
Поранення Рогозіна
Увечері 21 грудня в окупованому Донецьку стався вибух у ресторані "Шеш-Беш". Саме там колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін святкував свій день народження. Його поранило, відомо про осколкові поранення голови, стегна та сідниць.
Лікарі не наважились оперувати Рогозіна в Донецьку, тому перевезли до Ростова-на-Дону, де його також не оперували. Зараз у колах окупантів говорять про його важкий стан. Рогозіна ніби планують перевезти в Москву, але поки що не можуть, ніби через нельотну погоду.
Ситуація в окупованому Донецьку: останні новини
- У Донецьку 21 грудня трапився приліт по ресторану "Шеш-Беш". Ексглава Роскосмосу Дмітрій Рогозін, який святкував там день народження, заявив, що під час обстрілу загинув його "бойовий товариш і помічник" Міхаіл Бридасов.
- У Донецьку ввечері 23 грудня прогриміли потужні вибухи. Після цього в частині міста зникло електропостачання.
- Колаборанти та окупанти вже почали сваритися між собою. Зокрема, це стосується псевдореспубліки у Донецькій області.