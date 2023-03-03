Нова спроба Росії лізти на Вугледар стане другою Чорнобаївкою, – військовий аналітик

Під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара Запорізької області окупанти зазнали ганебної поразки. Якщо ворог знов спробує наступати на цьому напрямку, ЗСУ знищать загарбників.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, у разі повторних спроб росіян взяти Вугледар повториться історія із Чорнобаївкою Херсонської області.

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"Тоді ми знищили у недовготривалому бою 130 одиниць техніки, а ще 30 взяли як трофеї. Якщо вони (росіяни – 24 Канал) знову полізуть на Вугледар, то це буде нова Чорнобаївка", – зауважив він.

Окупанти приречені на поразку

Гетьман зазначив, що Вугледар розташований вище над рівнем інших територій поблизу. Там простіше оборонятися, а наступати дуже складно.

Військовий аналітик припустив, що росіяни мають на меті зосереджувати велику кількість техніки в одному місті, щоб завдавати ударів. Але українські військові зможуть виявити ворожі позиції та знищити їх.

Вони підтягують війська великими колонами. У нас є аеророзвідка, космічна розвідка. Ми все бачимо та знищуємо. Якби вони підсовувались, накопичували для потужного удару, ми все накопичення перебили б,

– підкреслив майор запасу.

Гетьман про поразку росіян у Вугледарі: дивіться відео

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