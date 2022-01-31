Порошенко прийшов на допит до ДБР

Петро Порошенко 31 січня прийшов на закритий допит до Державного бюро розслідувань. Водночас він заявив, що не співпрацюватиме зі слідством.

У ДБР його викликали в рамках "вугільної справи". Однак менш ніж за 20 хвилин він вийшов з будівлі.

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Цікавим є те, що Державне бюро розслідувань вже призначало Поршенкові допит 24 січня. Проте, тоді п'ятий президент не дочекався слідчого та покинув будівлю ДБР через 7 хвилин.

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