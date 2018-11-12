Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо статусу Криму

Президент України Петро Порошенко запевнив, що проект змін до Конституції щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом.

Відповідний лист від Президента отримали делегати Курултаю, які беруть участь у конференції у Києві 12 листопада.

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Відповідний лист зачитав глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров, інформують "Крим.Реалії".

У своєму листі Порошенко наголошує, що "зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні".

У документі зазначено, що найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції щодо статусу Криму.

Під час конференції у Києві делегати Курултаю кримськотатарського народу також висунули пропозицію виключати з Меджлісу тих членів, які співпрацюють з російською владою окупованого Криму.

Що таке Курултай?Національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин – громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю – 5 років.