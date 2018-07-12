Порошенко і бурштин: що змінилось з часу гучної заяви президента щодо незаконного видобутку

Минуло не два тижні, а цілих три роки з тієї самої гучної заяви Петра Порошенка про вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину, проте змін досі немає.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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"Рівно три роки тому президент Порошенко зробив гучну заяву. Він дав тижні правоохоронцям на вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину. Глава держави навіть додав, що особисто проконтролює, як буде виконано його жорстку вказівку", – розповів журналіст.

За його словами, президент так жодного разу без охорони і не приїхав в райони незаконного видобутку бурштину. З охороною, втім, він також там так жодного разу і не з’явився.

Ну, подумаєш, президент передумав. А можливо, просто відпала необхідність керівнику країни їхати на бурштинові клондайки, адже проблему незаконного видобутку вже вирішено після його розпорядження? Можливо, копачі бурштину покинули свою справу і вже ніхто не миє сонячний камінь на Поліссі? Якби ж то,

– наголосив Гнап.

Він нагадав, що днями поліцейські в Житомирській області на трасі випадково зупинили вантажівку, в кузові якої раптом виявили 80 мішків з необробленим, свіжонамитим бурштином. Загальна вага коштовного каміння – приблизно дві тонни.



Вага конфіскованого бурштину склала близько двох тонн

Ось вона відповідь на питання, чи вдалося вирішити проблему незаконного видобутку бурштину. Він як існував, так і продовжує існувати. Попри всі гучні заяви президента. Якщо у вас є сумніви, то ось свіже відео, зняте в урочищі Гальбин на Рівненщині, де ані вдень, ані вночі не зупиняють роботу копачі сонячного каменю.

Дивіться відео повного випуску відоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 12 липня 2018