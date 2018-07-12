23:10
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Порошенко і бурштин: що змінилось з часу гучної заяви президента щодо незаконного видобутку

1508 Читать новость на русском
Порошенко і бурштин
Порошенко і бурштин / Фото з відкритих джерел

Минуло не два тижні, а цілих три роки з тієї самої гучної заяви Петра Порошенка про вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину, проте змін досі немає.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

Читайте також: У Житомирській області поліція виявила рекордну партію незаконно видобутого бурштину

"Рівно три роки тому президент Порошенко зробив гучну заяву. Він дав тижні правоохоронцям на вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину. Глава держави навіть додав, що особисто проконтролює, як буде виконано його жорстку вказівку", – розповів журналіст. 

За його словами, президент так жодного разу без охорони і не приїхав в райони незаконного видобутку бурштину. З охороною, втім, він також там так жодного разу і не з’явився.

Ну, подумаєш, президент передумав. А можливо, просто відпала необхідність керівнику країни їхати на бурштинові клондайки, адже проблему незаконного видобутку вже вирішено після його розпорядження? Можливо, копачі бурштину покинули свою справу і вже ніхто не миє сонячний камінь на Поліссі? Якби ж то,
– наголосив Гнап.

Він нагадав, що днями поліцейські в Житомирській області на трасі випадково зупинили вантажівку, в кузові якої раптом виявили 80 мішків з необробленим, свіжонамитим бурштином. Загальна вага коштовного каміння – приблизно дві тонни.


Вага конфіскованого бурштину склала близько двох тонн

Ось вона відповідь на питання, чи вдалося вирішити проблему незаконного видобутку бурштину. Він як існував, так і продовжує існувати. Попри всі гучні заяви президента. Якщо у вас є сумніви, то ось свіже відео, зняте в урочищі Гальбин на Рівненщині, де ані вдень, ані вночі не зупиняють роботу копачі сонячного каменю.

Дивіться відео повного випуску відоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 12 липня 2018

 

Теги: Новини політики Петро Порошенко Новини України бурштин Відеоблоги
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
сьогодні, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 87
Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
сьогодні, 22:04 Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
1807
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
893
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
сьогодні, 22:01 Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
Олексій Чибісов 1082
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Євробачення: як виступали українці на пісенному конкурсі
 7 травня , 21:01
На Донбасі підірвався український боєць: опубліковано фото та інформацію
 31 березня , 17:06
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук