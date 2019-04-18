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      Порошенко скликає засідання РНБО через ситуацію із "Приватбанком"

      1433 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України через події, пов'язані із "Приватбанком".

      18 квітня стало відомо, що Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      Читайте також: Чи був "Приватбанк" неплатоспроможним, і хто знову за все заплатить

      У суді пояснили своє рішення тим, що відповідачі не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

      Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

      Засідання РНБО має розпочатись 18 квітня о 21 годині. У цей же час у програмі "Право на владу", що на каналі "1+1", кандидат у президенти Володимир Зеленський презентуватиме свою команду. 

      Чому Україна націоналізувала"Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Усе, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи, економіки загалом та зберегти гроші вкладників банку. Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Приватбанк РНБО
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