Це тільки тренування: Денисенко розповів, яка мета поштового тероризму в Іспанії

В Іспанії відбулась серія терористичних атак проти українського посольства та об'єктів, від яких залежить постачання зброї нашій державі. Так Росія тренується перед майбутнім тероризмом у Європі.

Таку думку 24 каналу висловив радник глави МВС Вадим Денисенко. Раніше повідомлялось про те, навіщо в Іспанії розсилають листи з вибухівкою.

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Терористичні атаки Росії

Денисенко розповів, що без сумніву, за цими терористичними актами в Іспанії стоїть Росія, бо більше жодній країні у світі вони не потрібні. Мета Росії – розхитати колективний Захід. Продемонструвати, що Україна йому не потрібна, і якщо Європа продовжить підтримувати Україну, то такі вибухи будуть і на території інших країн.

Я впевнений, що так росіяни тренуються в Іспанії перед майбутнім застосуванням цього методі в Європі. Загалом, переговори їм необхідні не стільки для паузи на полі бою, а для можливості своїми заявами внести розкол у колективний Захід. Вони бачать, що їхня стратегія, над якою вони працювали пів року, не дієва, Європа не замерзне,

– зазначив радник глави МВС.

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Нічого нового Росія не вигадає

Він продовжив, що насправді в росіян обмежена фантазія, й нічого нового вони не вигадають. Однак можна уявити себе на місці рядового європейця, який потенційно говоритиме, що через Україну тероризм тепер прийшов і у Європу. На це Росія й розраховує.

"Загалом, росіяни здатні на все, що завгодно. Та втім листи з вибухівками, з білими порошками – це вже стара тема, яку багато разів застосовували. Це старі методи Росії, про які вже всі давно знають", – зауважив Денисенко.

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