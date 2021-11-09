Посол Грузії відмовився від зустрічі з Денісовою щодо Саакашвілі

Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився від зустрічі з нею. Відмову пояснив "політичним контекстом України щодо Міхеїла Саакашвілі". Він хоче проконсультуватись із грузинським МЗС.

Уповноважена Ради з прав людини наголосила, що під час зустрічі хотіла отримати пояснення щодо порушення права на життя та медичну допомогу при затриманні Саакашвілі.

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Тому тепер Денісова чекає пояснень від посла Заракашвілі.

До Саакашвілі застосовували силу у в'язниці

Також омбудсменка зазначила, що співробітники в'язниці нанесли Саакашвілі тілесні ушкодження. Ув'язнені ж взагалі погрожують політику.

Денісова рішуче засудила систематичні та грубі порушення прав і свобод Саакашвілі посадовими особами Грузії. Також закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації невідкладно відреагувати.

Що цьому передувало