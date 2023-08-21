"Наші можливості щодо вашого захисту – обмежені": США закликали своїх громадян покинути Білорусь

Мінськ продовжує допомагати Кремлю вести війну проти України. Через це у Сполучених Штатах закликали своїх громадян, які досі цього чомусь не зробили, покинути Білорусь негайно. Водночас Литва закриває пункти пропуску на спільному кордоні з Білоруссю.

Режим самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка стає все більш небезпечним для світу. Посольство США у Білорусі 21 серпня опублікувало попередження зі закликом до американців негайно покинути державу, у якій процвітає свавілля.

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Попередження США щодо Білорусі

Як пишуть у пресслужбі посольства, уряд Литви 18 серпня закрив два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Поки ще працює чотири пункти пропуску, однак варто поспішити, оскільки їх також можуть закрити.

Окрім того, відповідні дії можуть ухвалити такі держави як Польща з Латвією, кордон з якими має Білорусь.

Не їдьте до Білорусі через постійне сприяння білоруською владою нападу Росії на Україну, що не був спровокований, а разом з тим – нарощування російських військових сил у Білорусі, свавільне застосування місцевих законів, потенційні громадянські заворушення та ризик затримання,

– йдеться у джерелі.

Там зазначено, що посольство Сполучених Штатів у Білорусі має обмежені можливості щодо допомоги американцям, які проживають у цій країні чи приїхали до неї як туристи.

"Громадяни США в Білорусі мають виїхати негайно. Розгляньте варіант вильоту через інші пункти пропуску на кордоні з Литвою та Латвією", – наголосили у посольстві, додавши, що заборонено в'їжджати до Польщі сухопутно з Білорусі.

Злочинну країну планують ізолювати

Зауважимо, що країни Балтії, як пишуть ЗМІ, разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю.

Острах Варшави, Риги, Таллінна, Вільнюса пов'язаний з тим, що Лукашенко може готувати провокації. Зокрема, спільно з Путіним для цього готує військо.

У Білорусі бійцям ПВК "Вагнера" видавали паспорти. Польща є однією з тих країн, яка останні тижні говорить про загрозу з боку Мінська.

Хоча разом з тим була новина, що чисельність найманців Євгенія Пригожина в Білорусі зменшилась на одну тисячу осіб за останній час.

Американцям не рекомендують виїжджати з Білорусі до України чи Росії. Вочевидь, у випадку з нашою державою це пов'язано з тим, що на білорусько-українському кордоні чимало військових і триває широкомасштабна війна. А до Росії краще загалом не їхати ніколи, бо це держава-терорист.