Можуть бути у квітні – травні, – Маломуж пояснив, з чим пов'язані затримки літаків F-16

Україна очікує постачання винищувачів F-16 протягом багатьох місяців. Проте за інформацією журналістів, Данія затримує передачу літаків ЗСУ до другого кварталу 2024 року через нібито невиконання певних умов.

Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що підготування літаків до передачі Україні – доволі складний процес. Проте окрім Данії інші країни готуються до надання Києву цих винищувачів.

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Велика організаційна робота

Маломуж нагадав, що Данія готує українських льотчиків для керування F-16. Водночас навчання пілотів з України також здійснює США, Велика Британія, Франція, Румунія, Нідерланди.

Данія висловила своє бачення, адже для забезпечення використання F-16 навчання льотчиків недостатньо. Хоча й це надзвичайно важлива частина. Льотчики повинні знати мову, матеріальну частину, стратегічні можливості F-16 і після цього приступити до практичних польотів,

– підкреслив генерал української армії.

Однак до цього часу потрібно підготувати аеродроми, увесь комплекс забезпечення літаків – щоденно, в режимі онлайн, забезпечити ремонтну базу, боєприпаси до літака, провести злагодження з Повітряними силами і Силами ППО, для того, щоб вони діяли єдиним фронтом і не потрапляли під наші радари.

Крім того, навчання потребують не тільки льотчики, але й інженери, технічні працівники, оператори. Також потрібно налагодити комунікації з представниками інших видів і родів Збройних Сил.

За даними ЗМІ, Данія затримує надання Україні винищувачів F-16 – до другого кварталу 2024 року. Мовиться про невиконання низки умов з боку Данії, які необхідні для використання Україною цих літаків. Зокрема, серед умов – графік навчань українських льотчиків, розклад яких залежить від техніки та погоди. Раніше повідомлялось, що Київ мав отримати F-16 після Нового року.

Це велика організаційна, логістична, технологічна робота. Це важке завдання, і тому його виконання потребує тривалого часу,

– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Проте навіть якщо Данія затримає надання F-16 Україні, то ще п'ять країн також готуються до передачі винищувачів.

"Тому інші країни можуть у квітні-травні передати нам ці літаки. Також буде забезпечена матеріально-технічна база і всі системи керування цими літаками", – наголосив Микола Маломуж.

Що відомо про підготовку українських льотчиків до польотів на F-16