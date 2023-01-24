Рано чи пізно й Abrams, і Leclerc з’являться в Україні, – Ігаль Левін

Французький президент Еммануель Макрон заговорив про те, що, можливо, варто було б поділитися з Україною танками Leclerc. Він попросив міністра збройних сил Франції попрацювати над цим питанням.

Якщо французи вирішать поставити Україні Leclerc, то нададуть не більше роти, тому що тільки вони мають такі танки. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін. Але, за його словами, це буде чудово, тому що на Заході це найсучасніші танки.

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Leclerc – найсучасніший танк у світі

Він наголосив, що Leclerc з'явився у 90-ті роки, на відміну від Abrams і Leopard, які були розроблені за часів "холодної війни" у 70 – 80-ті роки, а потім модернізувались.

Звичайно, сучасні Abrams і Leopard сьогодні не ті, що було у 80-ті роки. Щодо Leclerc – він теж модернізувався і сьогодні є одним з захищених, сучасних і технологічних танків у світі, зокрема серед західного парку бронетехніки,

– вважає аналітик.

За його словами, Abrams, Leopard чи Challenger теж дуже гарні танки, їх неможливо порівнювати з радянськими.

"Abrams і Leclerc рано чи пізно з'являться в Україні", – вважає він.

Т-72 – простий і нескладний в керуванні

Левін висловився щодо радянських танків, які зараз використовують росіяни. Серед них є Т-72.

Це мобілізаційний танк, який створювався для масової ядерної війни Радянського Союзу з НАТО. Тоді мали мобілізувати понад 200 мільйонів людей в Радянському Союзі, і було потрібно всадити їх на прості машини,

– зауважив він.

Військовий аналітик підкреслив, що Т-72 – простий танк, легко навчитись ним керувати, також не важко їх виготовляти у великій кількості. І після завдання ядерних ударів, ці орди танків мали наступати на Європу.

Військовий аналітик про переваги західних танків: дивіться відео

Західні танки набагато кращі російських

На його думку, на Заході була інша концепція розробки танків. Вони робили ставку не на кількість, а на якість. Їхні танки мають тепловізори, системи наведення, стабілізації тощо. Також враховувався комфорт екіпажу.

Радянські машини взагалі не мали вентиляції. Навіщо комфортні умови для танкістів Т-72, якщо вони все одно згорять у цій ядерній війні? Західні ж машини створювались з урахуванням ергономіки – щоб людям було комфортно там розташовуватись,

– наголосив він.

Він зазначив, що західні танки набагато кращі за всіма ознаками, зокрема за якістю приладів та оптики, ніж радянські, які зараз вже є російськими.

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