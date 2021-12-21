"Потреби немає": Росія проти участі України в переговорах про "гарантії безпеки"

Росія не хоче, щоб Україна обговорювала із США і НАТО "гарантії безпеки". Для таких перемовин, мовляв, немає потреби.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він заявив, що російська сторона Україні нараз не передавала свої пропозиції.

До теми У відповідь на "гарантії безпеки" США передадуть Росії свій перелік занепокоєнь

Водночас зауважив, що Україна нібито, все розуміє, "як і всі інші".

На цьому етапі ми не бачимо необхідності в їхній участі (України – 24 канал),

– наголосив Руденко.

За його словами, наразі у МЗС очікують на офіційну реакцію від США та Організації Північноатлантичного договору. "Поки що ми її не отримали", – сказав Руденко.

Руденко: Такі кроки призведуть до ескалації

Білий дім має намір відповісти Кремлю щодо "гарантій безпеки". Там заявили, що термінової відповіді, якої чекає Росія, від США не буде.

Окрім цього заступник глави міністерства сказав, що відправлення військових Альянсу може призвести до загострення ситуації довкола нашої держави і відносин із Заходом.

"Такі кроки призведуть до подальшої ескалації ситуації довкола України і у наших відносинах загалом, зокрема із США", – заявив Руденко.

Росія диктує НАТО вимоги: що відомо

НАТО не збирається йти на компроміс щодо України: дивіться відео