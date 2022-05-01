Потрощений, але не скорений: у ЗСУ показали Чернігів з висоти пташиного польоту

Чернігів сильно постраждав від обстрілів росіян. Місто взяло на себе багато ворожих снарядів, але не скорилося загарбникам.

Російські окупанти завдали Чернігову багато руйнувань. Ворог не припиняє здійснювати обстріли області та сподіватися на завдання нових збитків.

Читайте також ЗСУ з допомогою українських і іноземних ПЗРК за добу знищили 2 штурмовики Су-25 і 7 дронів

Потрощений, але не скорений

Збройні сили України показали наслідки обстріл Чернігова з висоти пташиного польоту. Ворог завдав місту великої шкоди, долати наслідки його злочинів доведеться тривалий час.

Втім, навіть під таким жорстким пресингом окупантів місто встояло та залишилося нескореним.

Руйнація Чернігова: відео

Ситуація на Чернігівщині: коротко про останні події

Окупанти скинули на Чернігів "агітки" часів Другої чеченської війни. Фейл росіян у мережі показав відомий телеведучий та блогер Антон Птушкін. "Рекомендую почитати текст. Це якийсь сюр", – прокоментував він "інформаційну атаку" ворога.

Прикордонна зона Чернігівської області знову опинилася під вогнем російських окупантів. Ворог запустив аж 40 мінометних залпів, але наші прикордонні загони не постраждали.

Мирним мешканцям Чернігівщини заборонено наближатися до кордону з Росією. Охоронці кордону ввели додаткові обмеження, яких варто дотримуватися в цілях безпеки.

Російському пілоту Олексію Красноярцеву оголошено про підозру. Його літак Су-34 було збито над Чернігівщиною. Нелюд порушував звичай війни та бомбардував мирні українські міста бомбами УФЗАБ-500, УФАБ 250-270, ФАБ-50. За скоєні злочини росіянину загрожує довічне ув'язнення.

Триває активне відновлення автомобільних доріг у Чернігівській області. До робіт залучено 40 одиниць техніки та майже 90 фахівців.

З'явилася інформація про те, що у росіян закінчуються високоточні ракети. Це зовсім не означає, що ворог перестане обстрілювати мирні українські міста, тому у жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Україна провела обмін полоненими з росіянами. Нам вдалося повернути додому 7 цивільних та 7 військових людей. Обмін був особливим – одна з жінок-військових перебуває при надії, термін вагітності – 5 місяців.

Дивіться також – окупанти не можуть просунутися, ЗСУ не пускають: відео