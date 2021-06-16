Жоден корумпований суддя не зможе це зробити, – Потураєв про закон про податкову амністію

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію для українців. У бік документу лунала претензія, що це дозволить легалізувати нечесно заощаджені статки. Втім такі закиди не відповідають дійсності, адже це не стосується корумпованих державних посадовців.

Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. Він також прокоментував можливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО і прийняття закону про статус олігарха.

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Про податкову амністію

Жоден корумпований суддя, прокурор, чиновник, депутат не зможе цього зробити. Звичайно, що це не стосується людей, які тримають тисячу доларів у матраці. Це стосується тих, хто в бізнесі заробив багато грошей і робив те, що називається "оптимізацією податків". Тобто просто не показував доходи через те, що в нас була недолугою податкова система. Вона була корумпованою, непрозорою.

Люди оптимізували, виводили гроші просто в кеш. Ми їм кажемо: "Друзі, ми все розуміємо про старі часи. Приносьте гроші в банки, будь ласка – до вас питань ніяких". 5% – це просто мізерний податок.

Чиновники і політики не зможуть цього зробити. Вони як підпадали під карну відповідальність за вкрадене, так і продовжуватимуть. Це для бізнесу. Все, перегорнули сторінку. Зараз живемо з нормальними податками, які ми, сподіваюся, владнаємо найближчим часом. Вже почали це робити, думаю, що у 2022 році закінчимо.

Закон про податкову амністію: деталі • Депутати 15 червня

• У період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року буде проведено одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які вони набули до 1 січня 2021 року. Проте з яких не були сплачені податки.

• Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості державних облігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року. • Депутати 15 червня проголосували законопроєкт №5153 , який передбачає податкову амністію.період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року буде проведено одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які вони набули до 1 січня 2021 року. Проте з яких не були сплачені податки.Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості державних облігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Про План дій щодо членства в НАТО

Коли Україна отримає План дій щодо членства в НАТО, це буде справжня перемога. Тоді кількість процесів у державі якісно зміниться. Країна, яка виконує ПДЧ, відрізняється від тих, хто і не починав його виконувати. Тоді починається справжній прогрес, як-от було в Албанії. Я переконаний майже на 100%, що ми маємо всі шанси за президента Зеленського отримати ПДЧ. Тоді почнеться рух вперед. Зокрема, політичні процеси зміняться.