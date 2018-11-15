Потужні військові навчання провели на Херсонщині: яскраві фото та відео з полігону

Пошук та знешкодження "диверсантів", раптовий вогневий наліт артилерії та швидке маневрування. Усе, як у реальному бою. На Херсонщині бойову підготовку вдосконалює 57-а окрема мотопіхотна бригада.

"Диверсанти" закріпилися на території українських військових. Повідомили про це командиру роти мотопіхоти. Завдання бойовиків – заблокувати групу та знешкодити. Поки бронетехніка займає периметр, бійці по двоє заходять до лісу.

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Наприклад, у Владислава – бойового досвіду вже три роки. На контракт свого часу пішов свідомо, запевняє – не пошкодував ще жодного разу. Та і розумів, який саме вибір робив і чому. "Крім нас – більш ніхто. Якщо ніхто не піде – хто ж буде захищати Україну?", – прокоментував свою участь боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади Владислав "Круглий".



Завдання бойовиків – заблокувати і знешкодити диверсантів

Таке навчання – випробування і для командира роти. Бойового досвіду в нього теж вистачає, а от підрозділом керує не так давно. Поки піхота займається "диверсантами", великі калібри мають знищити десант ворога просто під час висадки.



Важливим у навчаннях є відпрацювання злагодженості



Бійці мають швидко завдати удару

На позицію для стрільби виходять системи реактивного залпового вогню. У найкоротший термін бійці мають з маршу розгорнути батарею та завдати удару.



Великі калібри мають знищити десант ворога просто під час висадки

Батарея молода, нещодавно сформована. Ми отримали дуже хорошу техніку завдяки бригадно-артилерійській групі нашої 57-ї бригади. Відпрацьовувалась злагодженість батареї, злагодження розрахунків та ураження цілі на непідготовленій позиції з ходу,

– розповів командир реактивної батареї Сергій "Графіт".

Паралельно працює і ствольна артилерія. Позиції для стрільби займає артдивізіон бригади. За оцінкою керівників, 57-а бригада із усіма завданнями впоралася. Зараз частина готується покинути полігон. Куди далі – не розголошують.