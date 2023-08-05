Найбажаніший сценарій завершення війни: коли в росіян почнеться масове дезертирство з фронту

Нещодавно в Уфі російський дезертир, який мав предстати за це перед судом, погрожував підірвати гранату. Згодом таких випадків в Росії може побільшати та дезертирство в російській армії може набути масового характеру.

Політтехнолог, галерист, російський опозиціонер Марат Гельман зауважив, що тотальне дезертирство серед російських військових може відбутися за однієї умови. Про це він розповів 24 Каналу.

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Заколот Пригожина може повторитися

Гельман наголосив, що масове дезертирство може виникнути, коли російська армія зазнає поразки в певному бою, а навіть не у війні в цілому.

Повинен відбутися показовий бій, в якому росіяни програють, і тоді побіжать перші дезертири. А за ними побіжить вже решта російських військових, які будуть намагатися зберегти свої життя,

– наголосив політтехнолог.

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Він нагадав, революцію 1917-го року в Росії робили дезертири. Вони бігли зі зброєю з фронту Першої світової війни повз Петроград, та і по ходу діла вчинили революцію.

Російський опозиціонер наголосив, що сьогодні всі сподіваються саме на подібний сценарій. Зараз можна цілком ймовірно уявити повторення заколоту Євгенія Пригожина, але замість вагнерівців будуть дезертири – більш-менш організовані. Оскільки вони втекли з фронту і не хочуть, щоб їх визнали злочинцями, то мають повалити владу в Росії.

"Це один з найбажаніших сценаріїв завершення війни: 300 тисяч російських солдатів втікають з фронту, добігають до Москви та зносять владу. А далі – як вийде", – підкреслив Марат Гельман.

Дезертир з Уфи Інцидент Інцидент стався в Башкортостані 2 серпня. Раніше проти ексучасника так званої "СВО" 39-річного Ільдара Булатова було порушено справу через те, що він залишив військову частину. В Уфі він втік по дорозі на судово-психіатричну експертизу: чоловік дістав гранату та пригрозив підірвати її. Він вимагав, щоб кримінальну справу проти нього було закрито. Переговори з дезертиром вів навіть глава Башкортостану Радій Хабіров. Саме йому вдалося вмовити Булатова здатися.

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