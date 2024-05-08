Литва не повертатиме в Україну чоловіків призовного віку: однак є один нюанс

Вже тривалий час лунають обговорення про можливе повернення Україні її військовозобов'язаних громадян. Стосовно цього питання висловилися й у Литві.

Очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте твердо заперечила те, що її країна сприятиме відправленню українських чоловіків призовного віку на територію нашої держави. Однак не обійдеться й без обмежень.

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Є одне "але"

Прем'єр-міністрка Литви наголосила, що Євросоюз гарантував захист українським громадянам, у тому числі чоловікам. Це триватиме щонайменше до березня 2025 року. Вона зауважила на тому, що спеціально розшукувати тих, хто ухиляється від служби, наразі не планують.

Ми не будемо організовувати депортації або розшукувати українських чоловіків в країні, тому що це було б незаконно,

– заявила посадовиця.

Втім, як сказала Інгріда Шимоніте, якщо Київ все ж зможе довести, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання у країні.

За її словами, таким чином вона "прагне допомогти Україні гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх Збройних Сил і дозволити людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".

Раніше президент Литви Гітанас Науседа пропонував, аби в країні перевіряли, чи виконав громадянин України свій мобілізаційний обов’язок або отримав звільнення від призову, перш ніж продовжувати йому посвідку на проживання.

Що кажуть про це в інших країнах