"Важко уявити": посол вважає, що примусового повернення чоловіків в Україну з Польщі не буде
Джерело:"Укрінформ"
Раніше польська влада заявила про те, що може допомогти повернути чоловіків призовного віку до України, втім це залежатиме лише від України та ЄС. Цю заяву прокоментував посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.
Варшава не виключає можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку з-за кордону. При цьому, польський посол вважає такий варіант розвитку подій дуже малоймовірним.
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Польща та інші країни перебувають в різних становищах
За словами Ярослава Гузи, Польща перебуває в іншому становищі, аніж деякі інші західні країни. Нині на території сусідньої держави проживають мільйони українців.
Дипломат також додав, що у Польщі добре розуміють ситуацію, в якій опинився уряд України. Мовляв, у наших країн є схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Втім на практиці не усі готові це робити.
Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули,
– каже посол.
Усе залежить від воєнної ситуації
На думку Ярослава Гузи, те, як буде надалі розвиватися ця історія, значною мірою залежить від воєнної ситуації. А вона наразі – дуже складна.
"Моя особиста думка – це обов’язок. Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – висловився посол.Зверніть увагу! 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер зміниться процедура вручення повісток, а чоловіки за кордоном без військо-облікових документів не зможуть ані оформити паспорт, ані скористатися консульськими послугами. Про інші зміни читайте у матеріалі 24 Каналу.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У четвер, 9 травня, в Україні офіційно продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, що діятимуть до 11 серпня 2024 року. Цю стандартну процедуру провели вже водинадцяте від початку повномасштабної війни.
- Також цього дня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про збільшення штрафів за порушення мобілізації та військового обліку.
- Окрім цього, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Вони проходитимуть службу в спеціальних підрозділах. Мобілізуватися можна буде добровільно, але деяким категоріям це заборонять робити.
- Поряд із мобілізаційними процесами в Україні активно тривають дискусії про бронювання. Наразі розглядаються три можливі моделі.