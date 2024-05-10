"Важко уявити": посол вважає, що примусового повернення чоловіків в Україну з Польщі не буде

Раніше польська влада заявила про те, що може допомогти повернути чоловіків призовного віку до України, втім це залежатиме лише від України та ЄС. Цю заяву прокоментував посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Варшава не виключає можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку з-за кордону. При цьому, польський посол вважає такий варіант розвитку подій дуже малоймовірним.

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Польща та інші країни перебувають в різних становищах

За словами Ярослава Гузи, Польща перебуває в іншому становищі, аніж деякі інші західні країни. Нині на території сусідньої держави проживають мільйони українців.

Дипломат також додав, що у Польщі добре розуміють ситуацію, в якій опинився уряд України. Мовляв, у наших країн є схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Втім на практиці не усі готові це робити.

Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули,

– каже посол.

Усе залежить від воєнної ситуації

На думку Ярослава Гузи, те, як буде надалі розвиватися ця історія, значною мірою залежить від воєнної ситуації. А вона наразі – дуже складна.

"Моя особиста думка – це обов’язок. Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – висловився посол.

Мобілізація в Україні: останні новини

У четвер, 9 травня, в Україні офіційно продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, що діятимуть до 11 серпня 2024 року. Цю стандартну процедуру провели вже водинадцяте від початку повномасштабної війни.

Також цього дня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про збільшення штрафів за порушення мобілізації та військового обліку.

Окрім цього, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Вони проходитимуть службу в спеціальних підрозділах. Мобілізуватися можна буде добровільно, але деяким категоріям це заборонять робити.

Поряд із мобілізаційними процесами в Україні активно тривають дискусії про бронювання. Наразі розглядаються три можливі моделі.