Фонд "Повернись живим" планує до кінця 2022 року відкрити представництво в США: деталі

Можливість українців донатити справді зменшується, ми вже це проходили раніше і на це впливає чимало факторів. Але фонд накопичив певний запас і ми постійно шукаємо нових партнерів та нові можливості зібрати кошти на потреби нашої армії.

Про це 24 каналу розповів керівник військового відділу БФ "Повернись живим" Андрій Римарук. Він також зазначив, що чимало українців, які мешкають закордоном, готові активно донатити на волонтерські рахунки.

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Сподіваємось, що до кінця 2022 року, представництво "Повернись живим" відкриється у США,

– каже Андрій Римарук.

За словами керівника військового відділу "Повернись живим", значна частина коштів на рахунки нашого фонду надходить саме від української діаспори закордоном та від міжнародних партнерів.

Наші колеги нещодавно відвідували США та за один благодійний вечір, ми змогли зібрати близько 10 мільйонів доларів, зазначає Римарук.

Детальніше про особливості роботи фонду "Повернись живим": дивіться відео

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