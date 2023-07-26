Скільки ракет можна запустити з 12 бортів: військовий експерт назвав приблизні цифри

Надвечір 26 липня в Україні лунає вже друга масштабна повітряна тривога. Наразі відомо про пуски ракет із 12 російських бортів.

Росія впродовж останнього тижня посилено готувалась до масованої атаки по всій Україні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Скільки ракет може випустити Росія

В Повітряних Силах попередили про пуски крилатих ракет із 12 бортів стратегічної авіації Росії з Каспійського моря.

Мовитись може про 40 – 50 ракет, залежно від того, які ракети запускали та з яких бортів. Ту-95 і Ту-22 можуть нести різну кількість ракет. Це потужна атака,

– наголосив Олексій Гетьман.

Росіяни запустили не лише крилаті ракети, але й "Кинджали" та "Іскандери".

Зважаючи на те, що останнім часом Росія атакувала здебільшого південні області, зокрема Одещину та Миколаївщину, за цей час вони змогли підготуватися до масованішої атаки. На це окупантам пішов приблизно тиждень.

Повітряна тривога в Україні: що відомо

Про нову загрозу ракетних атак стало відомо 26 липня приблизно о 17 вечора. У Повітряних силах повідомили спершу про швидкісні ракети з півночі та загрозу для Харкова. Згодом інформацію уточнили, написавши що повітряні цілі змінили напрямок курсу на Дніпро.

Менш ніж за годину повідомили, що у Дніпрі працює ППО. Повітряні сили оновили дані, зазначивши, крилаті ракети були на підступах до Вінницької та Одеської областей.

Згодом вибухи пролунали у Хмельницькій області. У Хмельницькій ОВА підтвердили, що це робота ППО.

Вибухи чули й у Тернопільській області. Протиповітряна оборона знищувала цілі окупантів, що летіли дуже низько.

Незабаром у Львівській ОВА наголосили, що ракети увійшли в повітряний простір області.