Росіяни запустили по Україні "Шахеди": вже збито перші дрони-камікадзе

Російські загарбники ввечері 17 грудня запустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед" по території нашої держави. Через це повітряна тривога лунала у низці регіонів України.

Ворожі повітряні ціли у небі також збивала українська протиповітряна оборона. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росія вчергове атакувала українські області "Шахедами"

У Повітряних силах ЗСУ близько 18:18 повідомили, що російські безпілотники почали рух на Дніпропетровську область нашої держави. Тоді, за попередньою інформацією, це могли бути дрони-камікадзе типу "Шахед".

Уже через 10 хвилин військові попередили про небезпеку жителів Павлограда, зазначивши, що безпілотники рухаються до них. Тому закликали громадян негайно пройти в укриття.

О 19:52 стало відомо, що російські дрони летять з Херсонської області у напрямку Миколаївської. Через 20 хвилин, за даними повітряних сил, безпілотники вже були на Миколаївщині й рухалися у бік Кривого Рогу.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 20:23 розповів, що у Павлоградському районі українські військові "мінуснули" два ворожих безпілотники.

Дякую Захисникам та Захисницям за чисте українське небо!

– написав він.

Станом на 20:40 повітряна тривога триває у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях, а також в анексованому Криму.



Повітряна тривога в Україні 17 грудня / Скриншот 24 Каналу

Близько 20:46 Повітряні сили повідомили, що російський безпілотник типу "Шахед" рухається у напрямку Кропивницького.

Росіяни вночі 17 грудня атакували Україну "Шахедами"