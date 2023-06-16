Повітряні сили попереджали про ймовірний запуск крилатих ракет з Новоросійська

Повітряні сили ЗСУ під час тривоги попереджали, що Росія може запускати ракети з напрямку Новоросійська. Це російське місто в Краснодарському краї.

Відповідну інформацію Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 12:15 16 червня. Варто додати, що у Києві та області орієнтовно о 12: 17 оголосили про відбій повітряної тривоги, згодом – пішли відбої по всій Україні.

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Що розповіли в Повітряних силах ЗСУ

Імовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійська,

– писали Повітряні сили ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів в ефірі телемарафону, що станом на 12:26 залишається загроза пусків крилатих ракет з напрямку Новоросійська.

Є інформація про пуски. Коли ракети з'являться у доступі до наших радіолокаційних систем, ми надамо більш детальну інформацію,

– запевнив Юрій Ігнат.

Станом на 12:33 відбої повітряної тривоги оголосили на території всієї України. Вже о 12:34 Повітряні сили ЗСУ пояснили, що інформація про пуски ракет з Новоросійська не підтвердилась.

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