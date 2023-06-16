Повітряні сили попереджали про ймовірний запуск крилатих ракет з Новоросійська

16 червня 2023, 12:20
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ під час тривоги попереджали, що Росія може запускати ракети з напрямку Новоросійська. Це російське місто в Краснодарському краї.

Відповідну інформацію Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 12:15 16 червня. Варто додати, що у Києві та області орієнтовно о 12: 17 оголосили про відбій повітряної тривоги, згодом – пішли відбої по всій Україні. 

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Що розповіли в Повітряних силах ЗСУ

Імовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійська,
– писали Повітряні сили ЗСУ.  

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів в ефірі телемарафону, що станом на 12:26 залишається загроза пусків крилатих ракет з напрямку Новоросійська.

Є інформація про пуски. Коли ракети з'являться у доступі до наших радіолокаційних систем, ми надамо більш детальну інформацію,
– запевнив Юрій Ігнат.  

Станом на 12:33 відбої повітряної тривоги оголосили на території всієї України. Вже о 12:34 Повітряні сили ЗСУ пояснили, що інформація про пуски ракет з Новоросійська не підтвердилась

Росія атакувала Україну

  • Орієнтовно об 11:06 16 червня на всій території України оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили, що була загроза застосування балістичного озброєння в Центрі, на Сході та Заході України. Людей закликали перебувати в укриттях.
  • Київська міська військова адміністрація писала, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони. Віталій Кличко повідомив, що вибух був у Подільському районі Києва. Згодом він уточнив, що це працювала ППО біля Києва. Натомість у Києві немає пошкоджених об'єктів чи будинків.
  • Вже орієнтовно о 12:23 Повітряні сили ЗСУ пояснили, які результати роботи систем протиповітряної оборони. Зокрема, ЗСУ збили у небі над Україною: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал"; 6 крилатих ракет "Калібр"; 2 розвідувальних безпілотники.

Автор: Діана Квасневська