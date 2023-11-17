Пошук рішення: чи може бути альтернатива затяжним тривогам через польоти МіГ-31

Через вильоти російських МіГ-31 в Україні годинами може тривати повітряна тривога, що дуже шкодить нашій економіці. Потрібно знайти гнучкий спосіб відповідно до рівня загрози у кожній області нашої країні.

Це можуть бути оголошення повітряної тривоги за допомогою різних кольорів, які означатимуть той чи інший рівень загрози у кожному регіоні. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Потрібне гнучке рішення

Олександр Мусієнко зазначив, що потрібно шукати рішення відповідно до того, що може бути градація рівня загроз, зважаючи на те, де перебуває МіГ. Ракета "Кинджал" летить дуже швидко у будь-який бік, але загроза для кожної області різна.

Якщо він літає у районі Чорного моря, зрозуміло, що для Херсона чи Миколаєва у цей час загрози більші, ніж, наприклад, для Луцька з точки зору відстані. Тому, на мою думку, важливо знайти гнучкий спосіб, враховувати, де перебуває МіГ. Можливо, прирівнювати його польоти як польоти тактичної авіації вздовж кордону,

– сказав він.

Пошук альтернативи затяжним повітряним тривогам складний, тому що неможливо передбачити, чи буде пуск ракети "Кинджал" по території України. Однак можна знайти формулу за допомогою кольорів тривоги.

"Наприклад, червоний – це найвищий рівень загрози, тому треба перебувати в укритті. Жовтий – це можливий. Якщо він буде, то оперативно переходить у червоний, потрібно одразу йти в укриття. Зелений – є тривога, що літає МіГ, щоб було усвідомлення: якщо будуть пуски ракет, то може бути і червоний рівень", – припустив військовий експерт.

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