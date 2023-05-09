Ракетний обстріл на 9 травня: у Повітряних силах розповіли, чи збивали балістику

Російські військові протягом 8 – 9 травня вкотре за останні тижні завдали ракетного удару по Україні. Всього окупаційні війська випустили 23 крилаті ракети. У Повітряних силах розповіли, чи запускали росіяни балістику.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував інформацію з мережі, що нібито вночі 9 травня в Україні під час масованої атаки Росії знову було збито балістичну ракету, пише 24 Канал.

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У Повітряних силах не підтверджують збиття балістики

Ігнат заперечив цю інформацію і додав, що Повітряні сили повідомили б відповідну інформацію, якби така подія дійсно відбулася.

"Немає інформації (про збиття балістики – 24 Канал). Є офіційна інформація у Генеральному штабі та Повітряних Силах (про збиття 23 крилатих ракет – 24 Канал)", – заявив він.

Речник Повітряних сил зазначив, що розуміє цікавість журналістів, оскільки після збиття "Кинджала" не відразу про це повідомили.

"Я розумію, чому ви запитуєте, адже минулий раз ми не надто поспішали повідомляти про збиття "Кинджала", – сказав він. Водночас Ігнат наголосив, що для кожної інформації є "свій час".

Він заявив, що наразі немає інформації ні про те, що Росія 9 травня застосовувала балістику, ані про збиття відповідного типу ракет.

Росія завдала ракетного удару по Україні: що відомо

Вночі 8 – 9 травня російські військові вкотре атакували Україну. За дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр", Х-101 й Х-555.

23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Ворог атакував Україну з акваторії Чорного моря та району Каспію.

У ЗСУ попереджають українців, що Росія може планувати нові теракти на 9 травня, через що не варто ігнорувати повітряні тривоги. Станом на ранок 9 травня Росія зосередила в Чорному морі 5 ракетоносіїв, загальний залп яких складає 28 "Калібрів".

. У ніч проти 4 травня над Києвом вперше було збито російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Ворожу ціль вдалося збити завдяки ЗРК Patriot. Юрій Ігнат заявив, що росіяни, на жаль, зарано дізналися про здатність України збивати цей тип ракет.