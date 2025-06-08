Повних списків на 1000 людей, про що ми домовлялися з Росією, досі немає, – Зеленський про обмін
- Україна та Росія домовилися про обмін понад тисячею осіб, але Росія досі не надала повних списків для обміну.
- Президент Зеленський заявив, що Росія маніпулює процесом, і висловив стурбованість можливим зривом міжнародних зусиль у разі недотримання домовленостей з боку агресора.
У вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про перебіг нового обміну полоненими. Він підкреслив: Росія намагається маніпулювати і в цих питаннях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
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Що відбувається з обміном зараз
Як повідомив президент, Україна та Росія домовилися обмінятися понад тисячею людей.
Тоді Мединський навіть називав можливу цифру – 1200 на 1200. А датою мало стати 7 – 9 червня. Ішлося про те, що обміняють передусім поранених, важкохворих та військовополонених віком до 25 років. Також Росія обіцяла віддати в односторонньому порядку понад 6 тисяч тіл полеглих воїнів Сил оборони.
Проте днями росіяни заявили, що Україна буцімто зірвала процес обміну полоненими, навіть не приїхавши на місце. Ворог нібито привіз тіла загиблих. У Координаційному штабі спростували ці заяви.
Як сказав Зеленський 8 червня, окупанти досі не передали списки тих, кого мають віддати.
Говорив і сьогодні, і вчора з міністром оборони Умєровим, з керівником ГУР Будановим, з головою Служби безпеки України Малюком: Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру.
Нагадаємо, схожу заяву 8 червня зробив Кирило Буданов. Глава ГУР підтвердив дані Коордштабу, що обмін перенесли на наступний тиждень.
Зеленський сказав: вірить, що вдасться продовжити обмінний трек. Але якщо росіяни навіть у цих гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то "це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії".