Повних списків на 1000 людей, про що ми домовлялися з Росією, досі немає, – Зеленський про обмін

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про перебіг нового обміну полоненими. Він підкреслив: Росія намагається маніпулювати і в цих питаннях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що відбувається з обміном зараз

Як повідомив президент, Україна та Росія домовилися обмінятися понад тисячею людей.

Тоді Мединський навіть називав можливу цифру – 1200 на 1200. А датою мало стати 7 – 9 червня. Ішлося про те, що обміняють передусім поранених, важкохворих та військовополонених віком до 25 років. Також Росія обіцяла віддати в односторонньому порядку понад 6 тисяч тіл полеглих воїнів Сил оборони.

Проте днями росіяни заявили, що Україна буцімто зірвала процес обміну полоненими, навіть не приїхавши на місце. Ворог нібито привіз тіла загиблих. У Координаційному штабі спростували ці заяви.

Як сказав Зеленський 8 червня, окупанти досі не передали списки тих, кого мають віддати.

Говорив і сьогодні, і вчора з міністром оборони Умєровим, з керівником ГУР Будановим, з головою Служби безпеки України Малюком: Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру.

Нагадаємо, схожу заяву 8 червня зробив Кирило Буданов. Глава ГУР підтвердив дані Коордштабу, що обмін перенесли на наступний тиждень.

Зеленський сказав: вірить, що вдасться продовжити обмінний трек. Але якщо росіяни навіть у цих гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то "це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії".